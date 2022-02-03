انعقاد مجلس إدارة مركز التميز لدراسات وبحوث اللغات الألمانية بـ جامعة عين شمس

عقدت جامعة عين شمس تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الاجتماع الحادي عشر لمجلس إدارة مركز التميز لبحوث ودراسات اللغات الألمانية والعربية لغير الناطقين بهما بجامعة عين شمس وبرئاسة الدكتور محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث وعضوية كل من الدكتور حازم راشد عميد كلية التربية ونائب رئيس مجلس إدارة المركز والدكتور عبد الناصر رشاد وكيل كلية التربية للدراسات العليا والبحوث و الدكتور هلين عياد بشارة مدير المركز ورئيس برنامج الماجستير المشترك بين جامعتي عين شمس ولايبتسيج عن الجانب المصري و الدكتور باسم شعيب نائب مدير المركز ومنسق البرنامج والسيدة ايزابل ميرينج مدير مكتب الهيئة الألمانية للتبادل العلمي بالقاهرة (DAAD) والسيد سيباستيان فوتر المدير الاقليمي لقسم دراسة اللغة بمعهد جوته (المركز الثقافي الألماني) ، وحضر الاجتماع أيضا السيدة داليا شلبي مدير قسم التعاون التربوي بمعهد جوته ومن جامعة لايبتسيج بألمانيا عن طريق الفيديوكونفرانس الدكتور كريستيان فاندريش رئيس برنامج الماجستير المشترك عن الجانب الألماني.

في بداية الاجتماع قام الدكتور أيمن صالح بالترحيب بأعضاء المجلس وجميع الحضور ثم تناول الاجتماع عرض تقرير أداء المركز عن الفترات السابقة والخطة المستقبلية المراد تحقيقها، ثم تم بعد ذلك مناقشة الموضوعات الخاصة بأنشطة المركز وبرنامج الماجستير المشترك.

وأكد الدكتور أيمن صالح على أهمية التعاون مع الجهات الداعمة والمؤسسات الشريكة والاهتمام بإعداد الكوادر الجديدة وتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بأقسام اللغة الألمانية عن طريق برامج تدريبية بالتعاون مع الجامعات الألمانية.

وفي ختام الاجتماع قام الدكتور أيمن صالح بإهداء المدير الاقليمي لمعهد جوته كتابا عن تاريخ قصر الزعفران، كما تم التقاط الصور التذكارية لجميع الحضور.