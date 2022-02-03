تباين الإصابات اليومية بفيروس كورونا بعدد من الدول العربية

أعلنت وزارات الصحة بالدول العربية الإصابات والوفيات وحالات التعافي من فيروس "كورونا" التي تم تسجيلها خلال الـ24 ساعة الماضية.

ففي ليبيا، سجل مركز مكافحة الأمراض 3 آلاف و656 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 441 ألفًا و959 إصابة، كما سجل شفاء 1264 حالة ليرتفع الإجمالي إلى 395 ألفًا و676 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6 آلاف و44 حالة، وذلك عقب تسجيل 9 وفيات جديدة.

وفي البحرين، سجلت وزارة الصحة 7 آلاف و853 إصابة، و4 آلاف وواحد حالة تعافٍ جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 337 ألفًا و175 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1409 حالات، وذلك عقب تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة.

في السعودية، سجلت وزارة الصحة 3 آلاف و852 إصابة جديدة؛ ليرتفع الإجمالي إلى 699 ألفًا و69 إصابة، كما سجلت شفاء 4 آلاف و638 حالة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 653 ألفا و972 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 8 آلاف و947 حالة، وذلك عقب تسجيل 4 وفيات جديدة.

وفي الإمارات، سجلت وزارة الصحة 2232 إصابة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 851 ألفا و537 إصابة، كما سجلت شفاء 1427 حالة؛ ليرتفع الإجمالي إلى 780 ألفًا و893 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 2253 حالة، وذلك عقب تسجيل وفاة حالتين جديدتين.

وفي فلسطين، سجلت وزارة الصحة 6 وفيات و7 آلاف و934 إصابة، و3 آلاف و477 حالة تعافٍ جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وفي العراق، سجلت وزارة الصحة 6 آلاف و949 إصابة، وشفاء 6 آلاف و253 حالة، فضلاً عن تسجيل 25 وفاة جديدة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، أنه بعد عامين من تفشي كوفيد- 19، قد تدخل أوروبا قريبًا في "فترة هدوء طويلة" بسبب معدّلات التلقيح المرتفعة وانتشار المتحوّرة أوميكرون الأقل خطورة واقتراب انتهاء فصل الشتاء.

وقال مدير الفرع الأوروبي من منظمة الصحة العالمية هانس كلوغه للصحفيين "يجب أن يُنظر إلى فترة الحماية الأعلى هذه على أنها هدنة قد تجلب لنا سلامًا دائمًا".