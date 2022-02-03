الرعاية الصحية تقدم 196 ألف خدمة طبية بمستشفى السلام فى بورسعيد

أعلنت هيئة الرعاية الصحية تقديم ١٩٦.٧٢٨ خدمة طبية بمستشفى السلام بورسعيد التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية خلال سنتين.

وأوضحت هيئة الرعاية الصحية في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن هذه الخدمات قدمت داخل العيادات الخارجية على حسب احتياج محافظة بورسعيد، وتم توفير خلال السنتين الأخيرة تخصصات بخبرات فرق طبية لم تكن موجودة من قبل بالمحافظة، وأحدث التكنولوجيا في مجال التشخيص والجراحة والعلاج في التخصصات الآتية (الطوارئ والحالات الحرجة - جراحات الأوعية الدموية - جراحات القلب والصدر - جراحات الوجه والفكين - جراحات المخ والأعصاب - أمراض المخ والأعصاب - جراحات الأورام والمناظير والجهاز الهضمي -جراحات التجميل والحروق - جراحات زراعة القوقعة - خدمة قياس كثافة العظام).

وأشارت هيئة الرعاية الصحية إلى أنه تم البدء في توفير اللجان الطبية توفيرا على المريض عناء السفر ووقته من خلال لجنة مرض التصلب المتعدد باستشاريين في أمراض المخ والأعصاب، ولجنة هرمون النمو باستشاريين في طب الأطفال وأمراض الغدد الصماء.

ولفتت إلى أن هناك استمرارا في تقديم الخدمات التي عرفت دائما لمستشفى السلام بورسعيد لتقديم الخدمات الطبية المتخصصة في (الأنف والاذن والحنجرة -الجلدية - الاطفال وحديثي الولادة - الأسنان - الروماتيزم والتأهيل - جراحات العظام - الجراحة العامة - القلب والأوعية الدموية).

وأكدت هيئة الرعاية الصحية أنها تستهدف حاليًا من خلال المبنى الجناح البحري لمستشفى السلام بورسعيد، الذي يتم إنشاؤه وتجهيزه زيادة أعداد وأنواع الخدمات الطبية المقدمة بالمستشفى، انضمام تخصصات وحدة قسطرة القلب، قسم الأشعة بمختلف أنواعها، قسمي الرعاية المركزة للقلب والرعاية الحرجة، قسم الغسيل الكلوي، وقسم رعاية الحروق وعملياتها.