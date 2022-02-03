الخميس 03 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

البرلمان العربى: الاعتداءات الآثمة لميليشيا الحوثى على الإمارات تهدد الاستقرار الإقليمى

البرلمان العربي
البرلمان العربي

أدان البرلمان العربي هجوم ميليشيا الحوثي الإرهابية بإطلاق ثلاث طائرات مسيرة باتجاه دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي اعترضتها ودمرتها قوات الدفاع الجوي الإماراتي بنجاح بعيدًا عن المناطق السكنية.

وأكد البرلمان العربي في بيانه، أن هذه الاعتداءات الإرهابية المتكررة من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية تمثل خرقاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة وللقانون الدولي الإنساني والمواثيق والأعراف الدولية، كما تمثل تهديداً لأمن واستقرار المنطقة.

وحذر من تقاعس المجتمع الدولي عن اتخاذ مواقف رادعة وحاسمة ضد هذه الميليشيا، ومطالباً بعدم التواني عن إدراج هذه الجماعة الإرهابية المتورطة في هجماتها المستمرة على قائمة الإرهاب، والتي تهدد المدنيين والاستقرار الإقليمي.

وجدد البرلمان العربي دعمه وتضامنه التام مع دولة الإمارات فيما تتخذه من إجراءات لضمان أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها، مشيداً في الوقت ذاته بكفاءة وجاهزية قوات الدفاع الجوي الإماراتي التي اعترضت الطائرات ودمرتها بعيدًا عن المناطق.

البرلمان العربي ميليشيا الحوثي الإمارات العربية المتحدة قوات الدفاع الجوي المناطق السكنية

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