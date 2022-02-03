الخميس 03 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الجيزة يكرم 120 متسابقاً من حفظة القرآن الكريم

محافظ الجيزة يكرم
محافظ الجيزة يكرم ١٢٠ من حفظة القرآن الكريم

كرم اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة ١٢٠ متسابقا من حفظة القرآن الكريم بجوائز مالية وشهادات تقدير في إطار المسابقة التي نظمتها محافظة الجيزة بالتعاون مع الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالجيزة. 

وأشار محافظ الجيزة، خلال احتفالية أقيمت بمسرح قصر ثقافة الجيزة، إلى أن مسابقة حفظ القرآن الكريم تقدم لها ١٣ ألف متسابق من حفظة القرآن الكريم تتراوح أعمارهم من ٥ إلى ٢٠ عاما، وقد تم الاختيار من خلال لجنة تحكيم متخصصة من كبار العلماء بالأزهر الشريف ومديرية الأوقاف، حيث تم تقسيم المتسابقين إلى أربعة مستويات وهي حفظ القرآن الكريم كاملآ أو نصفه أو ربعه أو خمسة "أجزاء منه". 

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محافظ الجيزة يكرم ١٢٠ من حفظة القرآن الكريم

وتمت الاختبارات على مدار الشهور السابقة، والتي أقرت نجاح عدد ٩٥٠٠ متسابق منهم.

وأكد محافظ الجيزة، خلال كلمته، أن أسر المتسابقين هي من تستحق التكريم فى المقام الأول لحرصها على تحفيظ أبنائها القرآن الكريم وترسيخ القيم الإسلامية والأخلاقية فى نفوسهم. مشيراً إلى أن الهدف من تنظيم هذه المسابقات وتكريم الفائزين بها هو نشر مبادئ الدين الصحيحة والمعتدلة التى تقوم على التعايش السلمى مع الآخرين، وتنمية جوانب الأخلاق الكريمة فى نفوسهم بعيداً عن التطرف والأفكار المغلوطة. 

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محافظ الجيزة يكرم ١٢٠ من حفظة القرآن الكريم

وهنأ محافظ الجيزة، خلال التكريم جميع الفائزين، مؤكدًا حرص المحافظة على تشجيع ودعم حفظة القرآن الكريم من كل الأعمار وخاصة النشء.  

وثمن المحافظ دور منظمات المجتمع المدني في دعم وتنمية المبادرات البناءة التي تهدف إلى تعليم أبنائنا مبادئ الدين الإسلامي الحنيف وتحفيظهم آيات كتابه الكريم، مؤكداً أن المحافظة لا تدخر جهدًا في تقديم كل التسهيلات الممكنة لدعم تلك المبادرات التي تهدف إلى خدمة المجتمع.

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محافظ الجيزة يكرم ١٢٠ من حفظة القرآن الكريم

 وكانت أسماء المكرمين من محافظ الجيزة كلًا من مريم بسام نبيل ٦ سنوات ومريم عبدالنبي زينهم من حفظة القرآن كاملًا، وميادة سعيد منصور ودعاء عصام عبد الرءوف من حفظة ثلاث أرباع القرآن، وجني أبو العنين عبدالله وحبيبة سليمان أبو حديد من حفظة نصف القرآن، ونورهان حسام الدين عبد الفتاح وملك أحمد صلاح من حفظة ربع القرآن، ومحمد عبدالله عبد الحفيظ ومحمد محمود إبراهيم من حفظة ثلاثة أجزاء من القرآن.

حضر الفعالية السيد إبراهيم الشهابي، نائب المحافظ والمهندس محمود فوزي، السكرتير المساعد والأستاذ عبد الله المقدم، رئيس مجلس إدارة الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالجيزة الأستاذ محمد كمال، مدير مديرية التضامن الاجتماعى، ومسئولو مديريات الأزهر والأوقاف بالجيزة.

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