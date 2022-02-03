الخميس 03 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

مسئول عراقى يدعو الدول المنتجة في منظمة «أوبك +» إلى تجاوز الأزمات

النفط
النفط

دعا وكيل وزارة النفط العراقية، كريم حطاب، اليوم الخميس، إلى التزام الدول المنتجة في منظمة  "أوبك +" باستقرار الأسواق النفطية وتجاوز الأزمات التي عصفت باقتصاديات دول العالم بعد انتشار جائحة كورونا.

 وعبر حطاب، في بيان صحفي اليوم، عن الأمل "في استمرار تحقيق التوازن المطلوب بين العرض والطلب على مدى الفترة القادمة، بعد الزيادة التي سيتم رفدها للأسواق العالمية من قبل  مجموعة "أوبك +" وبكمية 400 ألف برميل يوميًا  اعتبارًا من شهر  مارس  المقبل.

واعتبر  ارتفاع  حصة العراق إلى أربعة ملايين و370 برميلًا باليوم أنها خطوة مهمة لتحقيق إيرادات مالية إضافية.

وشدد على أهمية استقرار الأسواق العالمية، وحرص العراق على الالتزام  باتفاق مجموعة "أوبك +" إلى جانب الدول المنتجة من أجل استقرار أكثر للأسواق النفطية.

وأكد حطاب، أن وزارة النفط حققت نجاحًا بتحقيق زيادة في الإيرادات المالية لعام 2021  بعد أن شهدت ارتفاعًا في مجموع الإيرادات المالية المتأتية من الصادرات النفطية التي تجاوزت 75 مليارًا و650 مليون دولار، بزيادة  ملحوظة عن توقعات موازنة العراق الاتحادية للعام الماضي رغم التحديات الاقتصادية والصحية المتمثلة بكوفيد 19 وما بعدها بشكل أسهم إلى حد كبير  بتغطية نسبة جيدة من العجز المالي للموازنة.

ووسط تداولات هادئة تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الخميس، على خلفية استيعاب السوق لقرار تحالف "أوبك+" بزيادة الإنتاج في مارس المقبل.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أبريل بنسبة 0.45% أو بمقدار 40 سنتًا، إلى 89.07 دولار للبرميل، وفق بيانات "ماركت ووتش" للأسواق العالمية.

كما هبطت العقود الآجلة للخام الأمريكي 0.57% أو 50 سنتًا عند 87.76 دولار، بعدما وصلت خلال تعاملات الأربعاء إلى 89.72 دولار، وهو المستوى الأعلى منذ عام 2014، ويتجه الخام نحو تسجيل سابع مكاسب أسبوعية.

التحديات الاقتصادية العراق الإيرادات المالية أوبك النفط

رئيس التحرير

وائل لطفي

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