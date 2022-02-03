الخميس 03 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تعرف على الحدود الدنيا للقبول بكليات الجامعات الخاصة

تنسيق الجامعات 2021
تنسيق الجامعات 2021

أعلنت وزارة التعليم العالي أعداد الطلاب المقبولين بالجامعات الخاصة والأهلية في الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2021/2022.

ولفتت إلى زيادة أعداد المقبولين بالجامعات الخاصة والأهلية هذا العام، حيث وصل العدد الإجمالي إلى 47530 طالبًا منهم 42530 طالبًا بالجامعات الخاصة و5000 طالبً بالجامعات الأهلية، والعدد المقبول هذا العام يفوق ما تم قبوله العام الماضي بـ 4238 طالبًا.

وجاءت الحدود الدنيا للتقدم للقبول بكليات الجامعات الخاصة، سيكون في  كليات الطب البشري بـ 85%، والتقدم بحد أدنى لجامعات سيناء بـ 82%، و82% للتقدم للقبول في كليات طب الفم والأسنان، 79% بحد أدنى لجامعات سيناء، و80% للتقدم في كليات علاج طبيعي – الصيدلة،  77% للتقدم بحد أدنى لجامعات سيناء، و75% لكليات الطب البيطري، و72% لجامعات سيناء، و70% للتقدم لكليات الهندسة، و65% لجامعات سيناء، و65% لكليات علوم الحاسب، و60% لجامعات سيناء، و55% للتقدم للقبول بالكليات النظرية (التكنولوجيا الحيوية – تكنولوجيا العلوم الصحية – الفنون – الإعلام – لغات وترجمة – فنون – الاقتصاد والإدارة– الاقتصاد وعلوم سياسية – التربية – السياحة – الزراعة – الحقوق – التمريض – الآثار – علوم سينمائية – الآداب – الصناعات الحيوية).

وأعلن مكتب القبول والتنسيق لطلاب الجامعات الأهلية، بدء اختبارات القبول للفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي ۲۰۲۲/۲۰۲۱، بمراكز اختبارات معتمدة وعبر الإنترنت باستخدام نظم المراقبة الإلكترونية وفقا لرغباتهم وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا.

وأوضح مكتب التنسيق، أنه على الطالب الاطلاع على نماذج خاصة بكل من الاختبار المعرفي والاختبار النقدي، وعلى الطالب أيضا ضرورة مراجعة ومتابعة البريد الإلكتروني الخاص به بشكل دوري لمتابعة الرسائل الخاصة بمكان وموعد ونوع الاختبار مع تفقد مجلد “Junk Spam”.

التكنولوجيا العالي الجامعات تنسيق رسائل التعليم العالي طالب سيناء النقد

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