مباحثات ثلاثية حول إجراء الانتخابات والأوضاع في ليبيا

التقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الليبية نجلاء المنقوش، الخميس، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، نظيرها التونسي عثمان الجرندي، وجاء اللقاء على هامش اجتماعات الدورة الأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي.

وقالت الوزارة، في بيان الخميس، إن الاجتماع تناول الاجتماع تعزيز وتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين واستمرار التنسيق والتشاور في القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والقاري، خاصة المواضيع والبنود المطروحة على جدول أعمال الدورة الحالية للمجلس التنفيذي.

كما عقدت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، بمقر مفوضية الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا اجتماعًا مع رئيس المفوضية موسى فقيه محمد.

وتناول الاجتماع الذي عقد على هامش الدورة العادية 40 للمجلس التنفيذي للاتحاد، نتائج زيارة رئيس المفوضية إلى ليبيا في أبريل عام 2021، إضافة إلى نتائج محادثات مبعوث اللجنة الثلاثية بالاتحاد الأفريقي وزير خارجية جمهورية الكونغو في العاصمة الليبية طرابلس وتضم اللجنة الثلاثية كل من رئيس الاتحاد الأفريقي، ورئيس اللجنة رفيعة المستوى حول ليبيا، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي.

وأشاد فقيه خلال الاجتماع بالاهتمام الذي يوليه الاتحاد الأفريقي للوضع في ليبيا، وما يقدمه الاتحاد من دعم لإنجاح جهود استدامة الاستقرار، التي من شأنها أن تقود إلى نجاح الاستحقاق الانتخابي.

وأوصت الوزارة أن الاجتماع يأتي في إطار تعزيز دور الاتحاد الأفريقي وتمكينه من العمل عن قرب مع المؤسسات الوطنية في المرحلة الانتقالية، ناقشت الوزيرة مع رئيس المفوضية مسألة عودة مكتب اتصال الاتحاد الأفريقي حول ليبيا بالعمل من العاصمة طرابلس.

كما ناقشت المنقوش، موضوع توظيف المواطنين الليبيين بالاتحاد الأفريقي وأجهزته المختلفة، من جانبه أعرب السيد رئيس المفوضية على أهمية دولة ليبيا كعضو مؤسس للاتحاد الأفريقي، مؤكداً على استمرار الاتحاد في لعب دور إيجابي خلال هذه المرحلة.

وعبر رئيس المفوضية عن حرص الاتحاد على دعم كافة الجهود الوطنية والإقليمية والدولية التي تستهدف تعزيز السلم والأمن والاستقرار، إضافة إلى دعم جهود المصالحة، حيث سبق للاتحاد الأفريقي أن دعا إلى تنظيم مؤتمرا للمصالحة الوطنية الليبية، موضحاً أن العمل سيتواصل في هذا الاتجاه، وسيتم ترتيب زيارات رفيعة المستوى لمسؤولي الاتحاد الأفريقي إلى ليبيا في الفترة القريبة القادمة.