الخميس 03 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إسبانيا تشدد قيود الدخول بسبب تفشي الإصابات بكورونا

كورونا في إسبانيا
كورونا في إسبانيا

أعلنت إسبانيا عن قواعد سفر خاصة مشددة تزامنًا مع تزايد تفشي فيروس "كورونا"، ما أثار خيبة أمل كبيرة للمسافرين البريطانيين الذين يخططون لقضاء عطلات نصف العام بإسبانيا.

ونقلت صحيفة "إكسبريس" البريطانية أن الحكومة الإسبانية، قالت إنه يجب على السياح المسافرين إليها الحصول على نتيجة اختبار سلبي لكورونا قبل السفر بـ24 ساعة فقط، وذلك بعد أن كانت 48 ساعة منذ يونيو 2021، مما يهدد تلاشي آمال المصطافين في القيام برحلة إلى إسبانيا إذا ثبتت إصابتهم بكوفيد قبل ساعات فقط من الرحلة.

وتم تطبيق القواعد الجديدة، يوم الثلاثاء الماضي، مما أثار خيبة أمل بين السائحين البريطانيين الذين يخططون لقضاء عطلتهم في إسبانيا.

كما لن يتمكن البريطانيون من السفر إلى إسبانيا، إلا إذا أثبتوا تلقيهم تحصينا كاملا ضد كوفيد خلال آخر 270 يومًا، وعلى من تلقوا جرعتهم الثانية منذ أكثر من تسعة أشهر الحصول على الجرعة المعززة للسماح لهم بدخول إسبانيا، وذلك قبل السفر بأكثر من 14 يومًا.

اسبانيا كورونا فيروس تفشي فيروس السياح

رئيس التحرير

وائل لطفي

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