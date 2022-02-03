سنغافورة توافق على الاستخدام المؤقت لعقار «باكسولفيد» لعلاج كورونا

قالت هيئة العلوم الصحية في سنغافورة إنه تمت الموافقة على الاستخدام المؤقت لعقار "باكسولفيد" الذي طورته شركة "فايزر" الأمريكية لمعالجة الإصابة بفيروس كورونا.

وأضافت الهيئة- حسبما ذكرت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" السنغافورية اليوم الخميس- أن هذا العقار هو أول قرص يؤخذ عن طريق الفم يتم اعتماده في سنغافورة لعلاج حالات "كوفيد-19" الخفيفة إلى المتوسطة لدى المرضى البالغين المعرضين لخطر كبير لتطور حالاتهم الصحية إلى وضع حاد، وذلك بهدف تقليل مخاطر دخول المستشفيات والوفاة.

وأشارت الهيئة إلى أنه يجب تناول هذا القرص مرتين يوميا لمدة خمسة أيام، وذلك في أقرب وقت ممكن بعد إجراء التشخيص.

كما أوضحت أن هذه الأقراص سيتم وصفها وإعطاؤها الأولوية لأولئك المعرضين لخطر الإصابة بمرض "كوفيد-19"، وذلك وفقا لتوجيهات وزارة الصحة.

ولفتت إلى أنه تم اكتشاف أن عقار "باكسولفيد" يساعد على الحد من مخاطر دخول المستشفيات أو الوفاة المرتبطة بكوفيد-19 بنسبة 9ر88 في المائة، عندما تم تقديم العلاج في غضون ثلاثة أيام من ظهور الأعراض، وذلك وفقا لمراجعة هيئة العلوم الصحية للبيانات السريرية المتاحة.