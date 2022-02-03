الخميس 03 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

إقبال كبير على المشاركة في مسابقة نوال مصطفى لرائدات الأعمال

الكاتبة نوال مصطفي
الكاتبة نوال مصطفي

استقبلت مسابقة نوال مصطفى لريادة الأعمال عشرات الاستمارات للترشح للفوز بأحد المراكز الثلاثة الأولى من سيدات مصر. 

وأطلقت الكاتبة نوال مصطفى، رئيس ومؤسس جمعية أطفال السجينات، الدورة الثالثة من مسابقة «نوال مصطفى لرائدات الأعمال 2022» تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي، التي تحمل شعار الحرف اليدوية والتراثية. 

وجدير بالذكر أن المسابقة حصلت على إقبال كبير من قبل المشاركات عقب أيام قليلة من تدشينها، وتنوعت المتقدمات من حيث المكان الجغرافي ونوع الحرفة اللاتي يتقنهن. 

وفيما يتعلق بالفئات المستهدفة للمسابقة ، بينت الكاتبة نوال مصطفى أنها تستهدف جميع السيدات والفتيات ممن تجاوزن 18 عاما، ولديهن مواهب حقيقة في مجال الحرف والمشغولات اليدوية بمختلف أنواعها، مشيرة إلى أن الجوائز تنقسم إلى فئتين، الأولى حصول 3 فائزات على دعم كامل للمشروعات، والثانية حصول 7 فائزات على منح ودورات تدريبية في ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة، وعلى أن يكون آخر موعد لتلقى الطلبات المشاركة 22 فبراير الجاري. 

أما عن أهداف المسابقة، أكدت الحاصلة على جائزة صنّاع الأمل أنها تهدف إلى دعم ورعاية الحرف التراثي التي تعد جزء هام من الهوية الثقافية والتراث المصري، وتشجيع النساء اللاتي يمتلكن مواهب في مجال الحرف اليدوية. 

والأوراق المطلوبة للمسابقة (ملخص فكرة المشروع ، دراسة جدوى بسيطة للمشروع ويفضل أن المشروع يكون قائم على مشاركة أفراد الأسرة، صورة من البطاقة الشخصية ، إرسال سابقة أعمال- ملء الاستمارة المرفقة).

وأكدت نوال مصطفى أن الجمعية تضع في مقدمة أولوياتها تقديم الدعم النفسي والاقتصادي للفئة المستهدفة من سجينات الفقر الحاليات والسابقات، وتسعى لتحقيق ذلك من خلال عدة وسائل منها التمكين الحرفي، مشيرةً إلى أن هذه الشراكة الغرض منها تعليم السيدات حرفة مناسبة تدر دخل مناسب عليهم بصفة مستمرة سواء من منزلها أو من خلال وحدات الإنتاج المقرر إنشائها.

التضامن الاجتماعي سيدات مصر المشروعات الصغيرة دورات تدريبية ريادة الأعمال المشغولات اليدوية الحرف اليدوية والتراثية المشروعات الصغير

رئيس التحرير

وائل لطفي

قيمة مصر

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