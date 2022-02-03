تداول 24 سفينة للحاويات والبضائع العامة بموانئ بورسعيد

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن ميناء بورسعيد سجل اليوم الخميس دخول وخروج 24 سفينة للحاويات والبضائع العامة خلال عمليات التداول.

وأوضحت الهيئة -في بيان- أن ميناء شرق سجل دخول 4 سفن حاويات وخروج 3 سفن، وتتواجد على الأرصفة 3 سفن، ومن المنتظر دخول 3 سفن، فيما استقبل ميناء غرب السفينة FEO SWAN وجنسيتها مالطا، لشحن 4 آلاف طن صودا كاوية من الميناء، بالإضافة إلى دخول سفينة حاويات وخروج سفينتي حاويات، وتتواجد على الأرصفة سفينة، ومن المنتظر دخول سفينتين.

كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة، وخروج سفينة، وتتواجد على الأرصفة سفينتان ومن المنتظر دخول سفينة.

وأشارت الهيئة إلى أنه يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن على الأرصفة.