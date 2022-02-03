سقوط هارب من حكم الإعدام شنقًا فى بنها

تمكن ضباط مركز شرطة بنها في القليوبية بالتنسيق مع مباحث قويسنا بمديرية أمن المنوفية من القبض على عاطل هارب من حكم بالإعدام شنقًا في قضية قتل عمد ومخدرات وحيازة سلاح، وأحيل المتهم للنيابة فتولت التحقيق.

وردت معلومات سرية لضباط مباحث مركز شرطة بنها تفيد بقيام عاطل سبق اتهامه فى 7 قضايا متنوعة بتغيير محل سكنه والإقامة بدائرة مركز شرطة قويسنا بمحافظة المنوفية، خشية ضبطه، وذلك لكونه مطلوب التنفيذ عليه في قضية قتل عمد ومخدرات وحيازة سلاح والمحكوم عليه فيها بالإعدام شنقًا.

تم عرض المعلومات على اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، فتم التنسيق مع قسم شرطة قويسنا بمحافظة المنوفية، وألقى القبض على المتهم، وبمواجهته بالحكم الصادر ضده أقر بصحته.