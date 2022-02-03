النيابة تطلب تحريات حول مصرع شخصين وإصابة آخر بحادث تفحم سيارة بالإسكندرية

قررت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، اليوم الخميس، طلب تحريات المباحث حول حادث انقلاب سيارة نقل بمقطورة على سيارة ملاكي مما أدى إلى تفحمها ومصرع شخصين وإصابة آخر بطريق "الإسكندرية - القاهرة" الصحراوي عند منطقة العامرية غرب المحافظة، وقررت استدعاء شهود الرؤية والمصاب والتصريح بدفن الجثتان وتسليمها لذويهم.

تلقى قسم شرطة العامرية ثان، بلاغ بوقوع حادث ومصابين بالطريق الصحراوي دائرة القسم انتقل ضباط مباحث القسم وضباط المرور رفقة قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف الى موقع البلاغ، وتم السيطرة على النيران وإخمادها، وبالمعاينة والفحص تبين انقلاب سيارة نقل مقطورة محملة بالرمال رقم 972/3084 في الطريق المشار له على السيارة رقم 1868 ملاكي واشتعال الحريق داخل سيارة أمام دخلة ك 21 أمام الثروة السمكية واحتراق السيارة الخاصة بشكل كامل.

وقامت سيارة الإسعاف بنقل مصاب إلى مستشفى العامرية يدعى أحمد أشرف أحمد 30 سنة مصاب بكسر بالقدم اليسرى، و2 متوفين إلى مشرحة كوم الدكة وهما: وائل محمد حلمي عثمان 48 سنة، والسيد عبد العزيز بلتاجى، 41 سنة، وجارِ رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور، تم تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.