الخميس 03 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«ديوان الشبراوي».. أحدث إصدارات دار الكتب بمعرض الكتاب

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

ضمن خطتها لمعرض الكتاب صدر حديثا عن مشروع النشر بالهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتورة نيفين محمد موسى كتابا بعنوان "ديوان الشبراوي"، وذلك بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 53 والتي انطلقت فعالياتها في الـ 26 من يناير وتستمر حتى 7 من فبراير الجاري.

الكتاب هو المسمى "منائح الألطاف في مدائح الأشراف" لشيخ الجامع الأزهر عبد الله بن محمد الشبراوي وتحقيق الدكتور السيد محمد الديب الأستاذ بجامعة الأزهر، والكتاب متاح حاليا في جناح الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بصالة ٢ b2.

ويأتي الكتاب على خلفية عدد من الإصدارات التي طرحتها الهيئة القومية لدار الكتب والوثائق في عدد مختلف من المجالات والإصدارات التي تواكب بها خطة الدار في إصدار عدد من الكتب المنتقاة بعناية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب ولسد احتياج القراء في بعض المناحي التي ربنا لا تطرحها سوى دار معنية بهذه النوعية من الكتب.

الدكتورة نيفين موسى صدر حديثا اصدارات دار الكتب والوثائق الدورة 53 من معرض القاهرة الدولى للكتاب كتب دار الكتب والوثائق

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وائل لطفي

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