محمد الباز ضيف مئويات وشخصيات للحديث عن نوال السعداوي بمعرض الكتاب اليوم

ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، والمقام حاليا في مركز مصر للمعارض الدولية، ويستمر حتي السابع من فبراير، يستقبل الصالون الثقافي، بقاعة بلازا 1، في الرابعة من بعد عصر اليوم الخميس، لقاء مفتوح حول الكاتبة الناشطة النسوية دكتورة نوال السعداوي، وذلك ضمن محور مئويات وشخصيات.

هذا ويشارك في اللقاء كل من: الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، الكاتبة الصحفية فريدة النقاش، ونجلة دكتورة نوال السعداوي، الكاتبة دكتورة مني حلمي، والكاتبة نيفين عيد.

وكانت الدكتورة نوال السعداوي، قد رحلت عن عالمنا 21 مارس 2021، وهي اليوم الذي صدر فيه قانون بتجريم ختان الإناث، فيتزامن صدور القانون تتويجا لجهودها ومسيرتها الطويلة في المطالبة بحقوق النساء والدفاع عن كرامتهن.

وفي مقاله المعنون بـ"إلا نوال السعداوي"، يقول الدكتور محمد الباز: «نوال» طوال الوقت تتحدث بعفوية شديدة، تعبر عن أفكارها دون أن تجرى حسابات دقيقة للأثر الذى تخلفه وراءها، تقول ما تعتقد أنه صحيح، بصرف النظر عمن يتفق معها أو يختلف، وأعتقد أن ما قالته هو أن المشكلة التى تعوق تجديد الخطاب الدينى تكمن فى النصوص التى لا بد أن تتغير.

أخذ كثيرون على نوال مطالبتها بتغيير النصوص المقدسة فى القرآن والإنجيل والتوراة، دون أن يلتفتوا إلى أن ما قالته نصًا أن هناك مدرسة فى الإسلام تقول إنه إذا تعارضت المصلحة مع النص غلبت المصلحة على النص، لأن المصلحة متغيرة والنص ثابت.

تذهب نوال السعداوى إلى أنه لا ثوابت فى الأديان، وحتى نجدد الخطاب الدينى لا بد من تغيير الثوابت.

قد تختلف معها، ترفض كلامها كله، لكنه فى النهاية رأيها، يمكن أن نكتب ما نناهض به هذا الرأى، نفنده ونقول لها إنه صحيح، أو غير صحيح، لكن أن نرفع فى وجهها سلاح القانون وتهمة ازدراء الأديان، فهو ما يُشيع مناخًا غير صحى تمامًا.

ــ الروائية سلوي بكر تحكي تجربتها مع الكتابة

في سياق متصل، يليها في السادسة مساء، وفي قاعة الصالون الثقافي أيضا، أمسية جديدة من أمسيات "تجربتي مع الكتابة"، حيث تحل الكاتبة الروائية سلوي بكر، في ضيافة الأمسية، وحديث حول مسيرتها الإبداعية والروائية، ويدير اللقاء الشاعر شعبان يوسف.

سلوى بكر كاتبة روائية اتكأت على التاريخ في أكثر من عمل روائي لها٬ وكان آخرها رواية "أدماتيوس الألماسي" والتي صدرت عام 2018 في 232 صفحة، ضمن سلسلة روائع الأدب العربي، التي تصدرها الهيئة العامة لقصور الثقافة.

كما سبق وصدر لها روايات: البشموري، سواقي الوقت، وصف البلبل، كوكو سودان كباشي، العربة الذهبية لا تصعد إلي السماء، نونة الشعنونة، الصفصاف والآس، بالإضافة إلي المجموعات القصصية حكاية بسيطة، مقام عطية، زينات في جنازة الرئيس، إيقاعات متعاكسة وغيرها.

كما تشارك الروائية سلوي بكر، في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الثالثة والخمسين، بزحدث إبداعاتها الروائية، والمعنونة بـ "فيلة سوداء بأحذية بيضاء"، والصادرة حديثا عن دار دوّن للنشر والتوزيع.