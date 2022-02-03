طرحتها دار العين علي قطب يشارك في معرض الكتاب بروايته "أنثي موازية"

يشارك الكاتب الروائي الشاب علي قطب، في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الثالثة والخمسين، والمقامة حاليا بمركز مصر للمعارض الدولية، بروايته الصادرة حديثا عن دار العين للنشر والتوزيع، في طبعة جديدة.



وعلي قطب، سبق وطرحت له دار العين من قبل روايته "كل ما أعرف"، في ثلاث طبعات. وكان الكاتب علي قطب، قد سبق وفاز بجائزة ساويرس الثقافية في العام 2017 عن روايته "أنثي موازية"، والتي تبدأ أحداثها بانتشار مقطع لفتاة قد أخفت وجهها ترقص على اليوتيوب ويلقى هذا المقطع رواجا شديدا، ثم نبدأ اكتشاف هذه الفتاة التي تدعى "عبير" وتعرضت لكثير من المعاناة في حياتها حتى وصلت إلى هذه النقطة الفاصلة، فماذا حدث لها؟ وما الذي سيحدث بعد ذلك؟، هذا ما يكشف عنه الكاتب علي قطب في روايته "أنثي موازية".



ومن أجواء الرواية: تعتقد عبير أنها تعاني من مرض نادر لا يصيب إلا فردًا في المليون. تُشخص مرضها كطبيب نفسي محترف. عجز إيجاد البدايات، هكذا سمته وتعاملت مع نفسها من منطلق إصابتها بهذا المرض المزعوم، للأسف لم تفكر عبير في العلاج بقدر ما فكرت في الاسم، كعادتها في معظم الأوقات لا تنظر إلا للشكليات الهشة. تسأل نفسها عن الشيء الوحيد الذي تفعله بإتقان. تسكت كثيرًا قبل أن تكتشف أن كل ما تفعله إيذاء نفسيتها التي تشوهت من كثرة جلد الذات والشعور الدائم بالفشل والإخفاقات المتكررة، تعاتب نفسها على العودة مرة أخرى للأفكار السيئة، تحاول تغيير مجرى تفكيرها عسى أن يبتعد عقلها الباطن عن موضوعاته المحببة له والمؤلمة لها.



يشار إلي أن الكاتب الشاب "علي قطب"، مهندس وروائى، حاصل على الماجستير فى هندسة الري وصدرت له 4 روايات: "كل ما أعرف، أنثى موازية، ميكانو، والانتظار، وحصل على أكثر من جائزة أدبية منها: جائزة ساويرس الثقافية، وجائزة وزارة الشباب والرياضة، وجائزة المواهب الأدبية بالمجلس الأعلى للثقافة "دورة خيرى شلبى" وجائزة إحسان عبدالقدوس، كما حصل على جائزة أفضل قصة على مستوى جامعات مصر، وشاك فى كتابة الفيلم القصير "روح أليفة"، الحائز على جوائز دولية.



يذكر أن الدورة 53 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تعد إحدى أكبر التجمعات الفعلية للناشرين على مستوى العالم حيث يشارك فيها 1063 ناشرًا مصريًا وعربيًا وأجنبيًا وتوكيلا من 51 دولة، وتحل عليها دولة اليونان ضيف شرف ، وتشهد إطلاق مشروع الكتاب الرقمي في الهيئة المصرية العامة للكتاب، الذي يبدأ بـ "موسوعة مصر القديمة" لعالم الآثار الشهير الراحل الدكتور سليم حسن، إلى جانب مجموعة من كتب الأطفال وسلسلتي "ما" و "رؤية"، ولأول مرة في تاريخ المعرض يتم استخدام أحدث أساليب التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، حيث تظهر شخصية الأديب يحيى حقي "شخصية الدورة الحالية" بتقنية الهولوجرام في عرض تفاعلي مع الجمهور، وذلك من خلال شاشة تعمل باللمس، كما يمكن للأطفال ورواد قاعة الأطفال مشاهدة إحدى قصص الأديب الراحل عبد التواب يوسف "شخصية الدورة الحالية" مجسمة افتراضيًا باستخدام نظّارات 3D، كما تشهد استحداث جائزة لأفضل ناشر عربي وزيادة قيمة جوائز المعرض في كل مجال ثقافي بالتعاون مع البنك الأهلي، المؤسسة المالية المصرية الرائدة في دعم ورعاية المواهب المصرية في المجالات كافة، ومنها الثقافة والفكر.

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