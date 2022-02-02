برلماني: طرح وحدات مبادرة «التمويل العقاري» يحقق فائدة مزدوجة للدولة والمواطن

أشاد النائب عادل عامر، عضو مجلس النواب، بإعلان وزارة الإسكان عن طرح وحدات سكنية جديدة جاهزة للتسليم الفوري، بمشاريع سكن مصر ودار مصر وجنة، مؤكدًا أن هذا الطرح سيحقق فائدة مزدوجة سواء للدولة من خلال رواج المشاريع السكنية و للمواطنين من ناحية أخرى بتوفير وحدات سكنية بمزايا عالية وبأسعار مخفضة.

وأضاف عامر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن وزارة الإسكان قامت بحصر الوحدات المتوفرة لديها الجاهزة للتسليم وأعلنت عن طرحها للبيع للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بطرح وحدات جاهزة للسكن وعدم طرح أي وحدات دون أن تكون على الأقل نصف تشطيب.

وطالب عضو مجلس النواب، بتوفير وحدات سكنية لكل الشرائح الاجتماعية من محدودي ومتوسطي الدخل لتلبية احتياجات جميع الشرائح تحقيقًا لمبدأ العدالة والمساواة.

ولفت عامر، إلى أن الطرح الجديد للوحدات السكنية، ميسر الشروط للغاية ففيه تطبيق لمبادرتي ال3% بفائدة متناقصة وبالتقسيط لمدة 30 سنة ، وال8% بفائدة متناقصة لمدة 20سنة.

وأعلنت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية أمس الثلاثاء، عن فتح باب الحجز، ابتداء من 15 فبراير الجاري، لوحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري للمواطنين من متوسطي الدخل، ضمن مبادرات البنك المركزي المصري المتنوعة للتمويل العقاري، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، بفائدة 3 % متناقصة و8 % متناقصة.

وأوضحت وزارة الإسكان أن الطرح يشمل وحدات سكنية بـ3 مشروعات، وهي "سكن مصر"، و"دار مصر"، و"JANNA"، ويتم الطرح بالتعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.