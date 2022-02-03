«السياحة العالمية» ترحب بدعوة تخفيف القيود على السفر بعد أوميكرون

أعلنت منظمة السياحة العالمية (UNWTO) عن ترحيبها بدعوة منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة (WHO) لرفع القيود المفروضة على السفر أو تخفيفها مع ظهور المتحور الجديد لفيروس كورونا “أوميكرون”.

ولفتت منظمة السياحة العالمية عبر موقعها الرسمى إلى تأكيد منظمة الصحة العالمية أن القيود المفروضة على السفر ليست فعالة في قمع الانتشار الدولي، موضحة أن الاجتماع العاشر للجنة الطوارئ للوائح الصحية الدولية التابعة لمنظمة الصحة العالمية الذى عقد فى (جنيف 19 يناير) أعرب عن قلقه من أن مثل هذه الإجراءات يمكن أن تسبب ضررًا اقتصاديًا واجتماعيًا.

كما أشارت اللجنة إلى أن التدابير المطبقة على المسافرين الدوليين، مثل الاختبار والعزل والحجر الصحي والتطعيمات، يجب أن تستند إلى تقييمات المخاطر وتجنب وضع العبء المالي على المسافرين الدوليين وفقًا للمادة 40 من اللوائح الصحية الدولية.

ويشير الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، زوراب بولوليكاشفيلي إلى أنه عندما يتعلق الأمر بوقف انتشار الفيروسات المتغيرة الجديدة، فإن القيود الشاملة على السفر تؤدي ببساطة إلى نتائج عكسية، من خلال قطع شريان الحياة للسياحة، فإن هذه القيود تضر أكثر مما تنفع، لاسيما في الوجهات التي تعتمد على السياح الدوليين في الوظائف والرفاهية الاقتصادية والتغيير المستدام.

وأشار زوراب إلى أن تقرير الأمم المتحدة عن الحالة والتوقعات الاقتصادية في العالم لعام 2022 - الذي قدمت إليه منظمة السياحة العالمية البيانات المتعلقة بالسفر الرسمي يؤكد أن هناك حالة من التعافي من آثار الوباء في البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء "متفاوت وهش" على حسب قوله، كما يسلط الضوء على الانعكاس الكبير في التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويضيف بولوليكاشفيلي أنه من الضروري أن نعيد تشغيل السياحة، وبالتالي نبدأ الانتعاش ونعود إلى المسار الصحيح نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة مع الاستجابة لمتطلبات المناخ.