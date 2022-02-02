الخميس 03 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حجز 4 متهمين بسرقة المساكن بأسلوب كسر الباب فى الشروق وبدر

متهمين
متهمين

قررت نيابة الشروق وبدر، اليوم الأربعاء، حجز 4 متهمين 24 ساعة لحين وصول التحريات الأمنية، على خلفية اتهامهم بسرقة الشقق السكنية بأسلوب كسر الباب والمفتاح المصطنع بمدينتى الشروق وبدر.

وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهمين 4 عاطلين 3 منهم لهم معلومات جنائية “قضايا سرقة وسرقة بالإكراه”، كونوا فيما بينهم تشكيلًا عصابيا تخصص نشاطهم الإجرامي في سرقة الشقق السكنية بأسلوب كسر الباب والمفتاح المصطنع بمدينتى الشروق وبدر  . 

وأقر المتهمون بسرقة 8 شقق سكنية، وتمكنوا من سرقة مصوغات ذهبية وأموال تبلغ 77 ألف جنيه.

بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة الشروق  يفيد بسرقة شقتهم السكنية بأسلوب كسر الباب وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وبإجراء التحريات اللازمة تم تحديد المتهمين وضبطهم وأقروا بارتكاب وقائع السرقة وأرشدوا عن مكان بعض المسروقات.

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

حبس نيابة بدر سرقة الشروق

رئيس التحرير

وائل لطفي

قيمة مصر

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