«نساء من أجل المناخ»: 8 توصيات تستهدفها الحركة ضمن مبادرة المليون شاب

وضعت حركة نساء من أجل المناخ، برئاسة الدكتورة نهى سمير العديد من التوصيات ضمن فعاليات مبادرة المليون شاب متطوع للتكيف المناخي خلال ورشة العمل التي أقيمت اليوم الأربعاء.

وخصصت الجلسة الأولى لمناقشة مقترحات لكيفية تصحيح هذه اختلالات قضية المناخ ومن خلال التركيز على نهج شامل للعمل المناخي، ولضمان الاستثمار لخفض الانبعاثات وتحسين المرونة سيعود بالفائدة على التنوع الكامل الرجال والنساء.

بنهاية الجلسة الافتتاحية، وضع الخبراء الحضور 8 توصيات تستهدفها حركة نساء من أجل المناخ في أنشطتها وذلك على هامش ورشة العمل التي أقيمت بمكتبة القاهرة الكبرى لتبنيها كأهداف استراتيجية ستعمل على تحقيقها من خلال التعاون مع الجهات الحكومية والمجتمع المدني:

أولاً: لا بدّ أن يكون العمل المناخي شامل للجنسين وأننا نحتاج إلى المزيد من النساء في المناصب القيادية وإدخال وجهات نظرهن وخبراتهن في عمليات صنع القرار الخاص بالمناخ، وزيادة التشاور مع النساء أثناء صنع السياسات وتحليل أفضل للاحتياجات المتمايزة بين الجنسين داخل المدن.

ثانيًا: لا بدّ أن تشمل الاستراتيجيات زيادة دور المرأة القيادي في العمل المناخي وتحسين التشاور لشمل الاستثمار في برامج الإرشاد للمرأة حيث إن لديها إمكانات هائلة لتعزيز القيادة النسائية في العمل المناخي، خاصة على المستوى المحلي يجب أن تستثمر المدن في برامج التوجيه ومراقبتها.

ثالثًا: لا بد أن يراعي فحص مدى استجابة السياسات المحلية للنوع الاجتماعي وتحديد نقاط الدخول لدمج منظور النوع الاجتماعي و العمل علي تحقيق التوصيات المستنيرة للنوع الاجتماعي.

رابعًا: أهمية التخطيط التشاركي المستجيب للنوع الاجتماعي بحيث تمكن العمليات التشاركية متخذ القرار، من تسخير المعرفة المناخية والأولويات للتكيف المناخي لتعظيم فعالية الموارد في التخطيط المناخي.



خامسًا: لا بدّ أن تشمل استراتيجيات تحسين تحليل الاحتياجات المتمايزة بين الجنسين المفصلة في جمع البيانات المصنفة حسب الجنس بما يوفر هذا لمتخذ القرار بيانات ومؤشرات ومفردات مشتركة لاستنباط استراتيجيات لزيادة إشراك المرأة في العمل المناخي.

سادسًا: لا بدّ أن يراعي المنظور الجنساني ما يمكّن صانعي السياسات من تقييم الآثار الجنسانية للإنفاق العام في تمويل المناخ

سابعا: تحديد كيفية تأثير الاستثمار في الابتكار التكنولوجي لمعالجة تغير المناخ على النساء بشكل متباين.

ثامنًا: اتخاذ إجراء عمليات تدقيق سلامة المرأة بما يراعي مخاوف السلامة على انتقال النساء في جميع أنحاء المدن والريف ، من خلال حلول لللتنقل منخفضة الكربون. يمكن من تحسن عمليات لتدقيق سلامة النساء والفتيات وتوفر مؤشرات قوية لتقييم السلامة المنهجية.