محمد مهنا: الصُحبة تقتضي الترحم على العلماء الذين افتقدهم طريق التصوف

أكد الدكتور محمد مهنا أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر ورئيس البيت المحمدي، أن الصحبة في التصوف تستوجب علينا في مثل هذا المؤتمر أن نترحم على من كانوا يسارعون في إفادة غيرهم ويواظبون على نقل خبراتهم العلمية لطلاب العلم، مشيرًا إلى أن ممن افتقدهم البيت المحمدي من أهل الطريق والصحبة في التصوف _ رحمهم الله- ومنهم فضيلة الدكتور طه حبيشي وفضيلة الدكتور عبدالفتاح بركة أعضاء هيئة كبار العلماء بالأزهر فقد كانوا يشاركون في الاحتفالات العلمية ويوصون طلابهم بربط التصوف بالسلوك والأخلاق والتعريف بشيوخه للاقتداء بهم والسير على نهجهم المستمد من الكتاب والسنة.

وأضاف “مهنا” أن الدكتور طه حبيشي شرع قبل وفاته في كتابة مؤلف علمي عن الإمام الطحاوي وانتهى منه لكن طباعته تمت عقب وفاته وقد أهدى ورثته عدد منه ليوزع على العلماء في هذا اليوم الذى كان يواظب على حضوره.

يذكر أن الجلسة الختامية لمؤتمر الطريق والصحبة في التصوف الذي ينظمه البيت المحمدي يشارك فيه عدد من كبار علماء الأزهر ومنهم فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية،، وفضيلة الدكتور حسن جبر عضو هيئة كبار العلماء وفضيلة الدكتور عبد الحميد مدكور الأمين العام لمجمع اللغة العربية، وفضيلة الدكتور محمد عبدالرحيم عميد كلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق، وفضيلة الدكتور فتحي حجازي أستاذ البلاغة والنقد بكلية اللغة العربية بالقاهرة وفضيلة الدكتور علاء جانب الأستاذ بجامعة الأزهر، الحائز علي جائزة أمير الشعراء، وفضيلة الشيخ علي صالح من كبار علماء الأزهر الشريف وفضيلة الشيخ محمد عبد السلام شيخ الطريقة المحمدية بفرنسا، وفضيلة الدكتور ربيع الغفير الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين، وفضيلة الشيخ محمد زكي رزق أمين عام مجمع البحوث الإسلامية الأسبق، وفضيلة الشيخ عبدالعزيز الشهاوي شيخ الشافعية.