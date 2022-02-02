إطلاق الدورة الثالثة من جائزة التميز واجتماعات القومي للأجور.. حصاد «التخطيط» في 24 ساعة

شهدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهات التابعة لها، اليوم الأربعاء، نشاطًا مكثفًا تستعرضه «الدستور» في السطور التالية:

أعلنت جائزة مصر للتميز الحكومي عن إطلاق الدورة الثالثة من الجائزة 2022، وبدء مخاطبة الجهات الحكومية لتلقي الترشيحات، وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الهدف الرئيسي للجائزة السنوية يتمثل في تحفيز روح التنافس والتميز سواء على مستوى العاملين أو على مستوى المؤسسات الحكومية، موضحة أن تكريم المتميزين في أداء الخدمات العامة يتم بشكل معنوي ومادي مما يدعم قيم العطاء والانتماء والتميز، ويحفز الجميع على الارتقاء بمستويات الأداء والالتزام بمعايير الجودة.

https://www.dostor.org/3702369

تعقد اللجان الفرعية التابعة للمجلس القومى للأجور اجتماعات مكثفة لدراسة طلبات منشآت القطاع الخاص التى تقدمت بطلبات تأجيل تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور لـ2400 جنيه بشكل مؤقت، نظرًا لتعثر بعضها بسبب تداعيات جائحة كورونا.

https://www.dostor.org/3703012

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع واردات مصر من دول السوق العربية المشتركة، لتسجل 623.4 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2021 مقابل 584.6 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 2.9 مليار دولار.

https://www.dostor.org/3703020

شهدت فاتورة استيراد المصريين من السلع الغذائية شهريًا تراجعًا بنسبة 2.9%، بعدما هبطت إلى حدود 925.5 مليون دولار خلال شهر أكتوبر الماضى مقابل 953 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، وفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

https://www.dostor.org/3703026

تعانى مصر منذ زمن طويل من تفاوتات واختلالات كبيرة فى مستوى التنمية بين المحافظات والأقاليم، لتدفع تلك التحديات الدولة المصرية مؤخرًا لتنفيذ صيغة تمويلية جديدة تضمن التوزيع العادل للمخصصات المالية بين المحافظات والأقاليم على نحو يراعى الفجوات التنموية بينها.

https://www.dostor.org/3703041