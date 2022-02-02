الأربعاء 02 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رفع كفاءة الشتلات الزراعية الخاصة بتجميل العاصمة

تطوير المزروعات
تطوير المزروعات التجميلية بهيئة نظافة القاهرة

واصلت هيئة نظافة القاهرة من أعمالها الخاصة برفع كفاءة الزراعات التجميلية في مشاتلها تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة.

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وعرضت المهندسة أميمة رياض مدير الصوب الزراعية على اللواء إيهاب الشرشابي إنتاج المشاتل والصوب الزراعية من شتلات الزورعات الجديدة.

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وأثني الشرشابي على شتلات الزورعات الجديدة، موجها بمزيد من الجهد والمتابعة المستمرة لإنتاج أفضل الزراعات والشتلات المطلوبة من المركزية للتجميل.

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