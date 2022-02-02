نادر حمدي يعلن إصابته بفيروس كورونا

أعلن الموزع الموسيقي نادر حمدي، منذ قليل، إصابته بفيروس كورونا، بعد إجراء مسحة طبية والتأكد من إيجابيتها.

ونشر نادر حمدي عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام" صورة مكتوبة عليها: “الحمد لله إيجابي كورونا” وعلق على الصورة قائلا: “في ناس عينها في الصورة االي فاتت اهو مش هعمل حاجة لحد ما اخف #ربنا_يستر”.

ونشر نادر حمدي، صورة له صباح اليوم الأربعاء، عبر حسابه على “انستجرام” وعلق عليها قائلا: “مِركِز اوي في حاجة هتعرفوها قريب... حد يعرف ايه هي؟؟”.

وحل نادر حمدي وأعضاء فريق "واما" كل من النجم أحمد فهمي، والمطرب أحمد الشامي، والمطرب محمد نور الأيام الماضية ضيوف على الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها معكم والمذاع عبر قناة “CBC” الفضائية.

آخر أعمال نادر حمدي وفريق واما

وطرح فريق واما اخر أعمالهم الغنائية بعنوان "نجمة معدية" وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي في التعاون الأول بينهما وهي من توزيع توما، وإنتاج مشترك بين "نجوم ريكوردز" و"هاي واي".

كلمات أغنية نجمة معدية

نجمه معديه

لا لا لا لا

طلعت على الصحراوي بالعربية ماشيه ماشيه بالعربية

عدت من جنبها عربية مشغله مزيكا أوربية

عالي الجو الجو الجو عالي الجو الجو

من دي ضربة النور العالي تعدي هي بتجري وكلوا يهدي

يا أرض اتهدي ما عليكي قدي

وشوف الحلو أما بيحلوا

عالي الجو الجو الجو عالي الجو الجو

آخر ألبومات واما الغنائية

وطرح فريق واما آخر ألبوماته الغنائية في عام 2019 الماضي وحمل الألبوم اسم "الصيف ابتدى" وضم 10 أغنيات تعاونوا خلاله مع عدد من الشعراء هم أيمن بهجت قمر، وأمير طعيمة، ونادر عبدالله، ومحمد عاطف، وجمال الخولي، وأحمد المالكي، وتامر حسين، وهاني رجب، ومن الملحنين خالد عز، ورامي جمال، وتامر عاشور، أحمد صلاح حسني، ومديح، وأحمد فهمي، ومحمد نور أعضاء الفريق، أما التوزيع الموسيقي فشارك فيه كل من نادر حمدي، وتوما، وإيهاب فاروق، ورامي سمير، وأمين نبيل.