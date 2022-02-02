الأربعاء 02 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«الأوقاف» تطلق قوافل توزيع لحوم صكوك الإطعام.. غدا

الأوقاف تطلق مشروع
الأوقاف تطلق مشروع صكوك اللحوم

يستعد الدكتورمحمد مختار جمعة وزير الأوقاف، غدًا الخميس، لإطلاق  مشروع قوافل صكوك الإطعام، وذلك من خلال الديوان العام للوزارة وبحضور عدد كبير من علماء الوزارة المشاركين فى برنامج قوافل صكوك الإطعام، وتبدأ الوزارة فى تنفيذ المشروع بعد الإعلان عن إطلاقه مباشرة. 

وأعلنت الأوقاف منذ فترة كبيرة عن إطلاق عدد من المشروعات التى تهتم بقوافل صكوك الإطعام، لتوفير أكبر قدر ممكن من الطعام للفقراء والمحتاجين فى العديد من محافظات ومراكز وقرى الجمهورية، من أجل أن تغطى صكوك الإطعام جميع أنحاء البلاد. 

فى سياق متصل، وقع الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية برتوكول تعاون مع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف لتوفير صكوك الطعام، بجانب توقيع برتوكول لتوفير صكوك الأضاحي، حيث ستقوم وزارة التموين بتوفير اللحوم من خلال الشركات التابعة لتوزيعها على الأسر الفقيرة.

وقال «جمعة»، إنه تم إطلاق صك الطعام والبدء بـ400 طن وسيتم توزيع 100 طن لحوم شهريا على 100 ألف اسرة اعتبارًا من شهر فبراير، وأن صك الطعام سيكون بسعر 300 جنيه ومن الممكن أن يكون من الزكاة أو الصدقات أو كفارة اليمين.

وأضاف، أنه تم إطلاق صك الطعام والبدء بـ 400 طن وسيتم توزيع 100 طن لحوم شهريا على 100 ألف اسرة اعتبارا من شهر فبراير، وأن صك الطعام سيكون بسعر 300 جنيه ومن الممكن أن يكون من الزكاة أو الصدقات أو كفارة اليمين.

ولفت، إلى أن سعر صك الأضاحى هذا العام بـ 2200، وأنه لأول مرة سيتم توفير صكوك لحوم بلدية وسيتم توفير 10 آلاف صك من اللحوم البلدية بسعر الصك 3800 جنيه.

الأوقاف تطلق مشروع صكوك الإطعام الخميس

رئيس التحرير

وائل لطفي

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