الأربعاء 02 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

انطلاق حملة مكبرة لإزالة المخلفات بقري الإبراهيمية بتوصية برلمانية (صور)

النائب خالد بدوي
النائب خالد بدوي

أعلن النائب الدكتور خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن إجراء حملات مكبرة لإزالة القمامة من شوارع قرى الابراهيمية بمحافظة الشرقية، ذلك  بناءً على توصيات لجنة الإدارة المحلية استجابة لطلب الاحاطة المقدم منه  بشأن تراكم القمامة والمخلفات على ضفاف المجاري المائية وفي شوارع المركز.

وأجرى النائب جولة ميدانية بعزبتي الشوايكة ومتولي دسوقي، وناقش "بدوي" بعض مشكلات العزبتين كما تم الرد على استفسارات الأهالي المتعلقة بقطاعات الري والصرف وبعض مشكلات المواطنين مع ارتفاع القيمة الإيجارية لهيئة الأوقاف وتم التعهد بالسير في حل مشكلات المواطنين بالعزب المجاورة.

 

مجلس الشيوخ يحيل 6  تقارير  عن اقتراحات برغبة مقدمة من أعضاء التنسيقية  

وكان قد وافق مجلس الشيوخ على إحالة 6 تقارير للجان النوعية عن الاقتراحات برغبة المقدمة من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين للحكومة لإتخاذ اللازم. 
وتضمنت الاقتراحات مايلى:


النائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تقدم باقتراح برغبة " لتفعيل وتطبيق نص المادة رقم 26 من القرار الوزاري رقم 285 لسنة 2014 والصادر بتاريخ 28/6/2014.

وتقدم النائب عمرو عزت عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين باقتراح برغبة  لإعداد " مدونة سلوك إعلامى متكاملة".

وتقدمت النائبة هيام فاروق عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين باقتراح برغبة للسماح بالحصول على ترخيص مهنة الإرشاد السياحى للمرشدين السياحيين المساهمين فى شركات سياحية أو مطاعم أو عاديات سياحية أو بواخر نيلية.

وتقدمت النائبة راجية الفقي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين باقتراح برغبة بشأن تعظيم الاستفادة من الكوادر والكفاءات الموجودة في مركز تقييم واعتماد هندسه البرمجيات secc التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

وتقدم النائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين باقتراحين برغبة أولهما فيما يخص قانون الهجرة رقم ١١١ لسنة ١٩٨٣،  وكذلك اقتراح برغبة لتطوير الصوت و الضوء بالأماكن السياحية في مصر.

النائب الدكتور خالد بدوي تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين حملات مكبرة إزالة القمامة شوارع قرى الابراهيمية طلب الإحاطة

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وائل لطفي

قيمة مصر

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