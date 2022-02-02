إعدام شقيقين لقتلهما والدهما فى الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سامي عبد الحليم وعضوية المستشارين وليد المهدى وأمير ذكى وأمانة سر خالد إسماعيل بمعاقبة شقيقين بالإعدام شنقا وزوجة أبيهم بالسجن 5 سنوات و3 من أشقائهم بالسجن عامين لقتلهم والدهم انتقاما منه لهتكه عرض شقيقتهم.

ترجع وقائع القضية إلى شهر أكتوبر من عام 2017 حيث تلقى اللواء مدير أمن الشرقية بلاغا بالعثور على جثة مزارع وسط الزراعات بإحدى قرى مركز فاقوس.

فتوصلت التحريات الى أن المجنى عليه من منطقة صان الحجر وأنه توجد خلافات عائلية بينه وبين زوجته وأبنائه الخمسة لقيامه بالتحرش بابنته "شقيقتهم" وعقدوا العزم على التخلص منه.

وفى يوم الحادث قام الشقيقان صلاح م أ 26 عاما عامل زراعى وسمير م أ 24 عاما نجار بدس مادة مخدرة لوالدهم فى العصير وعندما فقد الوعى قاما بخنقه وضربه بيد الهون على رأسه وكتم أنفاسه بوسادة قطنية وخنقة بغطاء رأس نسائى بمساعدة زوجة أبيهما وأشقائهما الثلاثة حتى فاضت روحه.

وتم القبض عليهم وإحالتهم للنيابة التي قدمتهم لمحكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.