تجديد حبس المتهم بحيازة مخدر الأستروكس بمدينة بدر

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر، اليوم الأربعاء، حبس متهم ١٥ يوما على ذمة التحقيقات؛ لحيازته كمية من مخدر الأستروكس وزنت ٣٨٠ جراما.

كما أمرت النيابة بسرعة استكمال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم، وإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة بحوزته للمعمل الكيماوى لفحصها وإرسال تقرير مفصل عنها.

وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهم إبراهيم. م عاطل عثر بحوزته على كمية من مخدر الاستروكس وزنت ٣٨٠ جراما بقصد ترويجها والكسب غير المشروع منه، وأقر بحيازته للمضبوطات.

كانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة بدر من ضبط عاطل بحوزته كمية من مخدر الاستروكس، مبلغ مالي، هاتف محمول.

وبسؤاله أقر بحيازته المضبوطات بقصد ترويجها والكسب غير المشروع منها، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.