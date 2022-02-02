الأربعاء 02 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

نهلة مطر: نصوص يوسف إدريس الأقرب للمعنى الموسيقي

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي للكتاب

قالت الدكتورة نهلة مطر، أستاذة التأليف الموسيقى بجامعة حلوان، إن أعمال الأديب يوسف إدريس تعد الأقرب للمعنى الموسيقى.

وأضافت "مطر" خلال ندوة بعنوان" تجربتى فى الكتابة" بالصالون الثقافى ببلازا 1، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب والتى يديرها هشام جبر، أن صوتيات اللغة قد تلهم المؤلف الموسيقى وتعطيه ابعادا أخرى فى قراءة الروايات والنصوص الادبية من منظور موسيقى.

وانطلقت النسخة الثالثة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب، الأربعاء 26 يناير، فيما فتح الحدث الثقافي الدولي أبوابه للجمهور الخميس 27 يناير وتستمر الفعاليات حتى السابع من فبراير.

وتأتي النسخة الأحدث من معرض القاهرة للكتاب تحت شعار «هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل»، وتحل اليونان ضيف شرف الدورة.

واختارت إدارة المعرض، الكاتب يحيى حقي «شخصية المعرض»، والكاتب عبد التواب يوسف «شخصية معرض كتاب الأطفال».


ويقام معرض القاهرة الدولي للكتاب على مساحة 80 ألف متر مربع، تضم 5 قاعات للعرض، ويبلغ عدد الأجنحة 879 جناحًا، ويصل عدد الناشرين، والجهات الرسمية المصرية والأجنبية إلى 1067 دار نشر وتوكيلًا. 

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