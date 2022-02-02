الأربعاء 02 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«نقابة الموسيقيين» تعلن تفاصيل مسابقة تنمية المواهب لذوي الهمم

هاني شاكر
هاني شاكر

أعلنت نقابة المهن الموسيقية برئاسة المطرب هاني شاكر، اليوم الأربعاء، عن تدشين مسابقة لتنمية مواهب الموهوبين من ذوي الهمم بجانب المواهب الواعدة بالتعاون مع إحدى شركات الإنتاج الغنائي على أن تقوم النقابة بالإشراف الفني الكامل على المسابقة.

وأعلنت نقابة الموسيقيين عن تفاصيل المسابقة، في بيان رسمي صادر عنها، قالت فيه: 

" في إطار تنمية برنامج فخامة السيد رئيس الجمهورية لرعاية ذوي الهمم الذي يتفق مع دور النقابة في البحث وتنمية المواهب و رعايتهم لدعم جيل جديد  قررت النقابة الإشراف الفني على مسابقة لتنمية مواهب  ذوي الهمم من الموهوبين بجانب المواهب الواعدة مع شركة A T one shot للإنتاج لإقامة مسابقة للغناء وسوف يتم إنتاج  عمل مسرحي متكامل من إنتاج الشركة وغناء الفائزين في المسابقة.

وأضاف البيان: “هذه أولى خطوات النقابة برنامجها لتنمية القدرات واكتشاف مواهب واعده تحمل سمات وملامح الفن المصري المقدر لدى كافة الشعوب العربية وتظل مصر رائدة بفنها وثقافتها”.

واختتم البيان: “ عاشت مصر منبرا للثقافة والفنون نقيب المهن الموسيقية .. هاني شاكر”.

 

نقابة المهن الموسيقية هاني شاكر أمير الغناء العربي هاني شاكر تنمية المواهب ذوي الهمم الانتاج

رئيس التحرير

وائل لطفي

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