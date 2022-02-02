الأربعاء 02 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«العالمي للسفر»: دعم الحكومات ورفع القيود يساهم في استعادة ملايين الوظائف

العالمي للسفر
العالمي للسفر

كشف المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC) في أحدث تقرير له أن مساهمة قطاع السياحة والسفر العالمي في الاقتصاد العالمي قد تصل إلى 8.6 تريليون دولار هذا العام، بما يعادل بنسبة 6.4٪ فقط خلف مستويات ما قبل الجائحة في 2019 قبل أن يتوقف الوباء ويؤثر بشكل مباشر على السفر في مساراته، وحقق قطاع السفر والسياحة ما يقرب من 9.2 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي.

ومع ذلك، في 2020 تسبب الوباء في توقف القطاع بالكامل تقريبًا، ما تسبب في انخفاض هائل بنسبة 49.1٪، ما يمثل خسارة فادحة بنحو 4.5 تريليون دولار.

تظهر أحدث الأبحاث من مركز التجارة العالمي أنه مع بدء العالم أخيرًا في التعافي من الوباء، يمكن أن تصل مساهمة القطاع في الاقتصاد العالمي والتوظيف إلى مستويات ما قبل الوباء تقريبًا هذا العام.

وتظهر الأبحاث التي أجرتها هيئة السياحة العالمية أنه إذا استمر إطلاق اللقاح والتعزيز بوتيرة سريعة هذا العام، وتم تخفيف القيود المفروضة على السفر الدولي في جميع أنحاء العالم على مدار العام - يمكن للقطاع أن يخلق 58 مليون وظيفة في 2022 لتصل إلى أكثر من 330 مليون جنيه و1٪ فقط أقل من مستويات ما قبل الجائحة وزيادة بنسبة 21.5٪ عن 2020.

قالت جوليا سيمبسون، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة WTTC:“عانى قطاع السفر والسياحة العالمي خلال العامين الماضيين من خسائر فادحة".

"2022 مهيأ لانتعاش قوي إذا استمرت الحكومات في الانفتاح وإزالة القيود المفروضة على السفر. يمكن لقطاعنا استعادة أكثر من 58 مليون وظيفة وتوليد 8.6 تريليون دولار مما سيعزز الانتعاش الاقتصادي في جميع أنحاء العالم. "عندما يبدأ الناس السفر مرة أخرى ، يجب على الحكومات تنفيذ قواعد مبسطة ، بما في ذلك استخدام الحلول الرقمية. يجب أن يكونالسفر في المستقبل بدون تلامس مع ضمان السلامة. "

في 2019، ولّد السفر والسياحة 10.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وأكثر من 330 مليون وظيفة. للوصول إلى مستويات قريبةمن مستويات ما قبل الجائحة هذا العام ، تقول WTTC إن الحكومات في جميع أنحاء العالم يجب أن تستمر في التركيز على اللقاح والتطبيق المعزز، ما يسمح للمسافرين الذين تم تطعيمهم بالكامل بالتحرك بحرية دون الحاجة إلى الاختبار.

كما تحث هيئة السياحة العالمية الحكومات على التخلص من خليط القيود وتمكين السفر الدولي باستخدام الحلول الرقمية التي تسمحللمسافرين بإثبات وضعهم بطريقة سريعة وبسيطة وآمنة

المجلس العالمي للسفر والسياحة WTTC السفر قطاع السياحة السفر العالمي الاقتصاد العالمي

رئيس التحرير

وائل لطفي

قيمة مصر

الأكثر قراءة

«الصحة» تكشف موعد انحسار موجة أوميكرون

مصادر بـ«التعليم» تكشف موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية

حالة الطقس خلال 72 ساعة المقبلة: ارتفاع درجات الحرارة وانعدام فرص سقوط الأمطار

الشناوى: مباراة الكاميرون صعبة.. ومحمد صلاح أفضل لاعب فى العالم

سفيرنا بالكاميرون يفجر مفاجأة عن استشفاء لاعبى المنتخب بـ«جرادل»

منها تخفيض أسعار تحليل الـ«PCR».. «الوزراء» يوافق على 5 قرارات مهمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

الشاطر حسن صاحب نوبل الذى لا نعرفه

حسين دعسة

البنك الدولي وضعف الإحصاء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

جلال حمام

قبل أن تعود ريما لعادتها القديمة

مؤمن المحمدي

أم شناف

د. القس صفوت البياضى

إنجازات رئيس مصر فى سبع سنوات

إبراهيم داود

الكاتب العالمى

د. ريهام عبدالرحمن

المهارات الناعمة فى مواجهة الصعاب والضغوط

حسين دعسة

رسالة الملك عبدالله الثانى فى العيد الـ60.. الحب لمملكة المحبة والجمال

صور

عزاء اللواء عبدالسلام المحجوب

د. محمد الباز يناقش موسوعة «المضللون» فى معرض الكتاب

رواد معرض الكتاب يستمتعون بالموسيقى و«الطفطف»

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل ترصد 297 إصابة بالسلالة الفرعية من متحور أوميكرون BA.2

أحد أسرى «جلبوع» يكشف تفاصيل جديدة حول هروبه من السجن

قوات الاحتلال الإسرائيلي تهاجم الصيادين قبالة بحر غزة