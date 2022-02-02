«العالمي للسفر»: دعم الحكومات ورفع القيود يساهم في استعادة ملايين الوظائف

كشف المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC) في أحدث تقرير له أن مساهمة قطاع السياحة والسفر العالمي في الاقتصاد العالمي قد تصل إلى 8.6 تريليون دولار هذا العام، بما يعادل بنسبة 6.4٪ فقط خلف مستويات ما قبل الجائحة في 2019 قبل أن يتوقف الوباء ويؤثر بشكل مباشر على السفر في مساراته، وحقق قطاع السفر والسياحة ما يقرب من 9.2 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي.

ومع ذلك، في 2020 تسبب الوباء في توقف القطاع بالكامل تقريبًا، ما تسبب في انخفاض هائل بنسبة 49.1٪، ما يمثل خسارة فادحة بنحو 4.5 تريليون دولار.

تظهر أحدث الأبحاث من مركز التجارة العالمي أنه مع بدء العالم أخيرًا في التعافي من الوباء، يمكن أن تصل مساهمة القطاع في الاقتصاد العالمي والتوظيف إلى مستويات ما قبل الوباء تقريبًا هذا العام.

وتظهر الأبحاث التي أجرتها هيئة السياحة العالمية أنه إذا استمر إطلاق اللقاح والتعزيز بوتيرة سريعة هذا العام، وتم تخفيف القيود المفروضة على السفر الدولي في جميع أنحاء العالم على مدار العام - يمكن للقطاع أن يخلق 58 مليون وظيفة في 2022 لتصل إلى أكثر من 330 مليون جنيه و1٪ فقط أقل من مستويات ما قبل الجائحة وزيادة بنسبة 21.5٪ عن 2020.

قالت جوليا سيمبسون، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة WTTC:“عانى قطاع السفر والسياحة العالمي خلال العامين الماضيين من خسائر فادحة".

"2022 مهيأ لانتعاش قوي إذا استمرت الحكومات في الانفتاح وإزالة القيود المفروضة على السفر. يمكن لقطاعنا استعادة أكثر من 58 مليون وظيفة وتوليد 8.6 تريليون دولار مما سيعزز الانتعاش الاقتصادي في جميع أنحاء العالم. "عندما يبدأ الناس السفر مرة أخرى ، يجب على الحكومات تنفيذ قواعد مبسطة ، بما في ذلك استخدام الحلول الرقمية. يجب أن يكونالسفر في المستقبل بدون تلامس مع ضمان السلامة. "

في 2019، ولّد السفر والسياحة 10.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وأكثر من 330 مليون وظيفة. للوصول إلى مستويات قريبةمن مستويات ما قبل الجائحة هذا العام ، تقول WTTC إن الحكومات في جميع أنحاء العالم يجب أن تستمر في التركيز على اللقاح والتطبيق المعزز، ما يسمح للمسافرين الذين تم تطعيمهم بالكامل بالتحرك بحرية دون الحاجة إلى الاختبار.

كما تحث هيئة السياحة العالمية الحكومات على التخلص من خليط القيود وتمكين السفر الدولي باستخدام الحلول الرقمية التي تسمحللمسافرين بإثبات وضعهم بطريقة سريعة وبسيطة وآمنة