الأربعاء 02 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزيرة التجارة: حزمة إجراءات للارتقاء بجودة المنتجات بالسوق المصري

وزيرة التجارة والصناعة
وزيرة التجارة والصناعة

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إنه يتم تنفيذ عدد من الإجراءات للارتقاء بجودة المنتجات بشكل عام في السوق المصري، موضحة أن ذلك يتم في ضوء زيادة حجم الصادرات والسعي لتحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال الفترة القادمة، من خلال التعاون والتنسيق مع المجالس التصديرية.

أضافت وزيرة التجارة، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بمقر مجلس الوزراء بحضور رئيس الوزراء، أنه يتم إجراء مراجعة شاملة لمنظومة المواصفات القياسية للمنتجات، خاصة المنتجات الواردة إلينا من الخارج، بجانب الالتزام بالمعايير الدولية والمواصفات القياسية سواء للواردات أو الصادرات بما يضمن جودة المنتجات الواردة للسوق المحلية، إلى جانب المساهمة في فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، وتشجيع الصناعة المصرية على الالتزام بالمواصفات القياسية للإنتاج بهدف التصدير، بما يساعد في زيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق.

وتابعت الوزيرة أن الإجراءات تتضمن أيضاً تقديم الدعم الفنى من خلال مركز تحديث الصناعة والمراكز التكنولوجية لمختلف المصنعين لزيادة المنتجات المعتمدة على الطاقة النظيفة، واستخدام المنتجات الخضراء، وذلك سعيًا للارتقاء بمنظومة التصنيع والإنتاج بما يتناسب مع المعايير الدولية، وفتح المزيد من الأسواق.

لفتت الوزيرة إلى أنه سيتم تطبيق عدد من الاشتراطات التي من شأنها أن تضمن جودة المنتجات الواردة إلى السوق المصرية، لافتة إلى أنه تم خلال هذه الفترة تم اتخاذ بعض الإجراءات، منها صدور قرار وزاري باشتراط عدد من المعايير الواجب توافرها في المركبات، منها توافر عوامل الحماية بالسيارة، وكذا توافر قطع الغيار ومراكز الصيانة المعتمدة لتلك المركبات، وذلك بما يحفظ الأمن والسلامة لمستخدميها.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن مصر حققت طفرات اقتصادية كبيرة في 2021 رغم الجائحة، مضيفًا أن الحكومة بصدد تطبيق مجموعة جديدة من إجراءات الاستيراد، من أجل حوكمة جودة المنتجات التي تدخل مصر.

نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي السوق المصرية المجالس التصديرية

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