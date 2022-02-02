الأربعاء 02 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بايدن يوافق على إرسال المزيد من القوات إلى أوروبا الشرقية

بايدن
بايدن

أكد مسؤولون أمريكيون، اليوم الأربعاء، على أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، وافق على إرسال المزيد من القوات إلى أوروبا الشرقية، وأنه سيتم نقل هذه القوات "في الأيام المقبلة".

 

وبحسب تصريحات المسئولين لشبكة الـCNN،  فإن "عملية نشر القوات هي لإظهار الدعم لحلفائنا في الناتو، الذين يشعرون بالتهديد من التحركات العسكرية الروسية بالقرب من أوكرانيا"، موضحين أن "عمليات النشر ستشمل حوالي 2000 جندي أمريكي في بولندا وبضعة آلاف إضافية إلى دول جنوب شرق الناتو، بما في ذلك رومانيا".

 

ومن المتوقع أن يعلن البنتاغون أن الآلاف من القوات الأمريكية الإضافية ستنتشر في مواقع متقدمة في أوروبا"، مشيرة إلى أن "الولايات المتحدة وضعت 8500 جندي في الولايات المتحدة في حالة تأهب قصوى في حالة استدعاء قوة استجابة تابعة لحلف شمال الأطلسي وكانت هناك حاجة إلى القوات الأمريكية بسرعة".

 

وقالت المصادر إن "بعض القوات التي سيتم نشرها قريبا تتمركز بالفعل في أوروبا، في حين أن البعض الآخر سيأتي من الولايات المتحدة والتي هي موضوعة في حالة تأهب قصوى".


وفي وقت سابق، تعهد البيت الأبيض بالقيام برد "صارم" على أي تحرك عسكري روسي في أوكرانيا، مشيرا إلى أن "روسيا ستحاسب إذا قامت بالغزو، وهذا يعتمد على ما ستفعله، سيكون الأمر مختلفا لو كان توغلا محدودا".


من جهة أخرى، أفادت مصادر مطلعة بأن واشنطن سمحت لكل من ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا بإرسال صواريخ أمريكية الصنع وأسلحة أخرى إلى أوكرانيا.


وفي وقت سابق، أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس جو بايدن سيجري، الأحد، اتصالاً هاتفياً بنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بعدما حذّر نظيره الروسي فلاديمير بوتن هذا الأسبوع من أيّ محاولة لاجتياح أوكرانيا.

 

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن بايدن سيعيد "تأكيد الدعم الأميركي الكامل لاستقلال أوكرانيا ووحدة أراضيها".

 

وأضاف أن الرئيس الأميركي سيناقش "انتشار الجنود الروس على الحدود مع أوكرانيا ويعرض التحضيرات للاجتماعات الدبلوماسية المقبلة المخصصة لخفض التصعيد في المنطقة".

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وائل لطفي

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