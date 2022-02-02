الرعاية الصحية تعلن نجاح استئصال كلية ضامرة لطفل بالإسماعيلية

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن نجاح الفريق الطبي بمركز 30 يونيو الدولى لأمراض الكلى والمسالك البولية، بمحافظة الإسماعيلية، فى إجراء عملية استئصال كُلية ضامرة لطفل عمره لم يتخطى 10 سنوات، كان يعانى من ارتفاع ضغط مزمن وغير مستجيب للعلاجات الدوائية.

وقالت إنه تبلغ تكلفة العملية فى القطاع الخاص أكثر من 50 ألف جنيه، بينما لم يدفع المنتفع أكثر من 300 جنيه فقط كنسبة مساهمة في العملية، تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

وأوضحت أنه أنهى الطفل فترة النقاهة ومتابعة بعد العملية، فيما تم السيطرة على ارتفاع ضغط الدم بدون إستخدام أى عقاقير، وحالة الطفل مستقرة الآن.

وأشارت إلى أنه تم إجراء العملية بمشاركة الفريق الطبى المتميز، بمركز 30 يونيو الدولي للكُلى والمسالك البولية، والذي ضم كل من؛ الدكتور حسن سعد متولي استشاري المسالك البولية بمركز 30 يونيو الدولى لأمراض الكلى والمسالك البولية، والدكتور محمد إبراهيم محمد اخصائي المسالك البولية بمركز 30 يونيو الدولى لأمراض الكلى والمسالك البولية، والدكتور أيمن أحمد التوني استشاري التخدير بمركز 30 يونيو الدولى لأمراض الكلى والمسالك البولية.

كما شارك فى التدخل الجراحى فريق التمريض الذي ضم كل من؛ أسماء سالم حسن رئيس تمريض العمليات، إسراء جمال محمد تمريض العمليات، ومنة الله على نصر تمريض العمليات.

وكانت الهيئة العامة للرعاية الصحية، قد أعلنت أمس عن استحداث عيادة الأطفال المبتسرين بمستشفى الرمد التخصصي التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد، أولى محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، إلى أن خدمات العيادة تشمل الكشف المبكر عن اعتلال الشبكية للأطفال المبتسرين، لافتة إلى أن مواعيد عمل العيادة يوم الخميس من كل أسبوع من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا.

وأضافت الهيئة، أنه يحدث اعتلال الشبكية للأطفال المبتسرين بسبب ولادة الطفل قبل الشهر التاسع أو أوزانهم أقل من الطبيعي أو معاناة الطفل من أي أمراض تستدعي الدخول إلى الحضَّانة، مما يعرض الطفل إلى نسبة عالية من الأكسجين، ويؤثر على عدم اكتمال الشبكية أو توقف نموها، مما يستدعي المتابعة للاطمئنان على أن الأوعية الدموية وصلت للشبكية واستكملت نموها.