الأربعاء 02 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحباط محاولة تهريب مناظير طبية داخل مواسير حقائب بمطار القاهرة

المطار
المطار

تمكنت السلطات الأمنية بمطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، من إحباط محاولة تهريب كمية من المناظير الطبية ومستلزماتها، بحوزة راكب.

البداية، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب طائرة، استوقف  مأمور الجمرك أحد الركاب، أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والذى أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه، أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

وبتفتيش حقائب الراكب يدويًا، وجد قاع سحري أسفل الحقائب، وبفتحه، وجد بعض المناظير الطبية ومستلزماتها، وتلاحظ وجود مواسير إضافية ملصقة بمواسير الحقائب فقاما بفك المسامير وفتحها، مما أسفر عن ضبط كميات أخري من مستلزمات المناظير الطبية، وبلغ الإجمالي بعد العد والجرد 151 قطعة من المناظير ومستلزماتها، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

السلطات الأمنية المناظير الطبية مطار القاهرة الدولي راكب الإجراءات الجمركية ضرائب

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وائل لطفي

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