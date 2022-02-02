الأربعاء 02 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس المتهم بمحاولة الاعتداء على طفلة داخل أحد العقارات بالعجوزة

المتهم
المتهم

قررت النيابة العامة بشمال الجيزة بحبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالاعتداء على طفلة داخل أحد العقارات في الجيزة.

 كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، بشأن واقعة مضايقة أحد الأشخاص لطفلة فى الجيزة.

وبالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة من (نجدة الطفل) بذات الواقعة، يتضمن حدوثها بسلم أحد العقارات الكائنة بدائرة القسم.

 بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد المتسبب في الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، واعترف أنه أثناء قيادته سيارة بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، شاهد الطفلة وقام باستدراجها للعقار محل الواقعة بادعاء مساعدته لصعود السلم كونه يعانى من عرج بسيط، وعند تأكده من عدم تواجد أحد قام بمضايقتها، إلا أن الطفلة انتابتها حالة من الفزع والبكاء وهرولة على سلم العقار، ولحق بها المشكو فى حقه، ثم استقل سيارته وفر هارباً.

 عقب ذلك أمكن التوصل إلى المجنى عليها (6 سنوات، مقيمة بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، وبسؤالها فى حضور والدتها أيدت اعترافات المشكو فى حقه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتم التحقيق معه.

 

قسم شرطة فيس بوك أمن تحقيق شمال الجيزة مديرية أمن الجيزة اجهزة الامن النيابة العامة

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وائل لطفي

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