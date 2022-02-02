في الأزمات الأقتصادية.. طرق لتوفير أموالك والعيش على ميزانية محدودة

يقرر الشخص مع بداية كل شهر تقليل النفقات الخاصة به والعمل على تقليص المصروفات وتوفير الأموال، لذا فلتبدأ من هذه اللحظة ، وإذا كان عليك العيش بميزانية محدودة، فسوف تندهش من هذه الطرق التي يمكنك من خلالها توفير المال، وفيما يلي قائمة ستساعدك في تحديد أسلوب حياة وفقا لموقع “timesofindia".

ـ الاشتراكات

لدينا جميعًا اشتراكات تلفزيونية كثيرة اليوم،و جميعهم يأتون ليكونوا باهظين للغاية في نهاية العام وفي معظم الوقت نشاهد واحدًا أو اثنين فقط من هذه المنصات، و لتوفير المال من الأفضل الاشتراك في المنصات التي نشاهدها فقط، و هناك طريقة أخرى تتمثل في المشاركة مع أصدقائك لكل OTT وتقسيم مبلغ الاشتراك، وهذا سيوفر لك الكثير من المال ويجعل حياتك أسهل عندما تعيش بميزانية محدودة.

ـ فاتورة الغذاء

بفضل الوباء والعديد من القواعد ، نحن جميعًا مذنبون في طلب الطعام من الخارج خاصةً عندما نرى الخصومات تظهر في المطاعم والمقاهي المفضلة لدينا فإنه لا يضر بصحتنا فحسب، بل يزعج ميزانيتنا أيضًا، وإذا كنت تشتهي الطعام من الخارج ، فلماذا لا تعيد صنعه في مطبخك، تزداد تكلفة الطعام سوءًا يومًا بعد يوم ، فلماذا لا تفعل شيئًا حيال ذلك؟ اجعلها مرة واحدة في الأسبوع أو أسبوعين.

ـ تقليل الشراء في التخفيضات

هناك شيئان يجب أن تضعهما في اعتبارك عند التسوق أثناء وقت التخفيضات، يجب أن يكون الأول حول الأولويات والآخر حول العلاج بالتجزئة، و يتصل الكثير منا بالإنترنت ويستفيدون من هذه المبيعات عندما لا نشعر بالرضا، ولقد أصبح وسادتنا عندما نريد أن نشعر بالرضا عن شيء ما، و بهذه الطريقة ننتهي بشراء ما نحب ونهدر المال، ولكن قم بعمل قائمة بكل ما تحتاجه وعندما تأتي المبيعات، أضف كل شيء إلى عربة التسوق واشتري عندما تشعر بالضعف وتحتاج إلى بعض العلاج بالتجزئة.

ـ تخلص من بطاقة الائتمان

هناك بعض الظروف التي تحتاج فيها إلى بطاقة ائتمان ، ولكن إذا كنت ترغب في التسوق لشراء أشياء صغيرة ، فتخلص منها واستخدم بطاقة الخصم أو نقدًا هذا يبقي علامات التبويب على إنفاقك ويجعلك تمتنع عن شراء الاندفاع.

ـ ابحث عن بدائل أرخص

من المهم تقليص بعض النفقات عندما تعتمد الحياة على الميزانية ابحث عن بدائل أرخص واطلع على كل ما يمكن إسقاطه حتى استخدام الكهرباء بطريقة ذكية يوفر الكثير من المال. بدلاً من الاعتماد على التكنولوجيا لقضاء وقت فراغك، لماذا لا نعود إلى أيامنا البريئة عندما كان السير، واستكشاف المدينة في الحافلات، واستخدام المكونات المنزلية للجمال.