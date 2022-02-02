الأربعاء 02 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

في الأزمات الأقتصادية.. طرق لتوفير أموالك والعيش على ميزانية محدودة

طرق لتوفير أموالك
طرق لتوفير أموالك والعيش على ميزانية محدودة

يقرر الشخص مع بداية كل شهر تقليل النفقات الخاصة به والعمل على تقليص المصروفات وتوفير الأموال، لذا  فلتبدأ من هذه اللحظة ، وإذا كان عليك العيش بميزانية محدودة، فسوف تندهش من هذه الطرق التي يمكنك من خلالها توفير المال، وفيما يلي قائمة ستساعدك في تحديد أسلوب حياة وفقا لموقع “timesofindia".

ـ الاشتراكات

لدينا جميعًا اشتراكات تلفزيونية كثيرة اليوم،و جميعهم يأتون ليكونوا باهظين للغاية في نهاية العام وفي معظم الوقت نشاهد واحدًا أو اثنين فقط من هذه المنصات، و لتوفير المال  من الأفضل الاشتراك في المنصات التي نشاهدها فقط، و هناك طريقة أخرى تتمثل في المشاركة مع أصدقائك لكل OTT وتقسيم مبلغ الاشتراك، وهذا سيوفر لك الكثير من المال ويجعل حياتك أسهل عندما تعيش بميزانية محدودة.

ـ فاتورة الغذاء

بفضل الوباء والعديد من القواعد ، نحن جميعًا مذنبون في طلب الطعام من الخارج خاصةً عندما نرى الخصومات تظهر في المطاعم والمقاهي المفضلة لدينا فإنه لا يضر بصحتنا فحسب، بل يزعج ميزانيتنا أيضًا، وإذا كنت تشتهي الطعام من الخارج ، فلماذا لا تعيد صنعه في مطبخك، تزداد تكلفة الطعام سوءًا يومًا بعد يوم ، فلماذا لا تفعل شيئًا حيال ذلك؟ اجعلها مرة واحدة في الأسبوع أو أسبوعين.

ـ تقليل الشراء في التخفيضات

هناك شيئان يجب أن تضعهما في اعتبارك عند التسوق أثناء وقت التخفيضات، يجب أن يكون الأول حول الأولويات والآخر حول العلاج بالتجزئة، و يتصل الكثير منا بالإنترنت ويستفيدون من هذه المبيعات عندما لا نشعر بالرضا، ولقد أصبح وسادتنا عندما نريد أن نشعر بالرضا عن شيء ما، و بهذه الطريقة ننتهي بشراء ما نحب ونهدر المال، ولكن قم بعمل قائمة بكل ما تحتاجه وعندما تأتي المبيعات، أضف كل شيء إلى عربة التسوق واشتري عندما تشعر بالضعف وتحتاج إلى بعض العلاج بالتجزئة.

ـ تخلص من بطاقة الائتمان

هناك بعض الظروف التي تحتاج فيها إلى بطاقة ائتمان ، ولكن إذا كنت ترغب في التسوق لشراء أشياء صغيرة ، فتخلص منها واستخدم بطاقة الخصم أو نقدًا هذا يبقي علامات التبويب على إنفاقك ويجعلك تمتنع عن شراء الاندفاع.

ـ ابحث عن بدائل أرخص

من المهم تقليص بعض النفقات عندما تعتمد الحياة على الميزانية ابحث عن بدائل أرخص واطلع على كل ما يمكن إسقاطه حتى استخدام الكهرباء بطريقة ذكية يوفر الكثير من المال. بدلاً من الاعتماد على التكنولوجيا لقضاء وقت فراغك، لماذا لا نعود إلى أيامنا البريئة عندما كان السير، واستكشاف المدينة في الحافلات، واستخدام المكونات المنزلية للجمال.

الاشتراكات توفير المال بداية كل شهر تندهش من هذه الطرق فاتورة الغذاء تقليل الشراء في التخفيضات

رئيس التحرير

وائل لطفي

حق الشباب فى الزواج أحد حقوق الإنسان

الأكثر قراءة

حالة الطقس خلال 72 ساعة المقبلة: ارتفاع درجات الحرارة وانعدام فرص سقوط الأمطار

جهات التحقيق تستمع لأقوال شريف عامر فى قضية «المحلل الشرعى»

منها تخفيض أسعار تحليل الـ«PCR».. «الوزراء» يوافق على 5 قرارات مهمة

سفيرنا بالكاميرون يفجر مفاجأة عن استشفاء لاعبى المنتخب بـ«جرادل»

«يُصاحبها رياح شديدة».. خريطة سقوط الأمطار المتوقعة يومى الخميس والجمعة

هل أجاز شيخ الأزهر للرجل «ضرب زوجته»؟ تصريحات الإمام الأكبر كاملة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

البنك الدولي وضعف الإحصاء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

جلال حمام

قبل أن تعود ريما لعادتها القديمة

مؤمن المحمدي

أم شناف

د. القس صفوت البياضى

إنجازات رئيس مصر فى سبع سنوات

إبراهيم داود

الكاتب العالمى

د. ريهام عبدالرحمن

المهارات الناعمة فى مواجهة الصعاب والضغوط

حسين دعسة

رسالة الملك عبدالله الثانى فى العيد الـ60.. الحب لمملكة المحبة والجمال

وجيه أمين عبدالعزيز

الزوجة المصرية.. محمية بالقلوب قبل القوانين

صور

د. محمد الباز يناقش موسوعة «المضللون» في معرض الكتاب

رواد معرض الكتاب يستمتعون بالموسيقى و«الطفطف»

زحام فى سادس أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل ترصد 297 إصابة بالسلالة الفرعية من متحور أوميكرون BA.2

أحد أسرى «جلبوع» يكشف تفاصيل جديدة حول هروبه من السجن

قوات الاحتلال الإسرائيلي تهاجم الصيادين قبالة بحر غزة