الأربعاء 02 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

في عيد ميلادها.. «سلمى أبو ضيف» نجمة الموضة والتمثيل

سلمى ابو ضيف
سلمى ابو ضيف

يصادف اليوم عيد ميلاد الممثلة الشابة سلمى أبو ضيف، التي تمتلك العديد من المواهب المختلفة من التمثيل والرقص وتقديم البرامج.

نقدم في السطور التالية أبرز المعلومات عن سلمى أبو ضيف:

  • ولدت في 2 فبراير عام  1995 بحي الزيتون بالقاهرة.
  • بدأت في مجال الإذاعة وعملت كمذيعة راديو، وهى عمرها 16 عام.
  • تخرجت من كلية الإعلام بجامعة مصر الدولية عام 2015.
  • شاهدها أحد المصورين المشهورين، وطلبها أن تقوم بتصوير حملة دعائية لمجلة فوج العربية وبعض عروض الأزياء.
  • أصبحت بعد ذلك واحدة من أشهر عارضات الأزياء في العالم العربي بعدما صورت العديد من العروض على المتاجر الإلكترونية لأكبر دور الأزياء العربية والأجنبية.
  • بدأت تلفت الأنظار إليها عندما قامت بالظهور في كليب شيروفوبيا مع فرقة مسار إجباري.
  • ثم بدأت انطلاقتها بعد ظهورها في مسلسل حلاوة الدنيا.
  • ترددت إشاعة عنها أنها على علاقة بالفنان الشاب أحمد مالك خلال كواليس تصوير فيلم الشيخ جاكسون إلا أنها نفت وجود تلك العلاقة وقالت أنهم أصدقاء فقط.
  • أثارت سلمى أبو ضيف الجدل بعد نشرها صورة لها على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الانستجرام وهي ترتدي الحجاب ثم ظهرت بعد ذلك وهى ترتدي المايوه، وقالت إنها كانت تريد أن ترى شكلها بالحجاب فقط.
  • أيضا ترددت إشاعة عنها أنها متزوجة من صديقها الممثل الإيطالي المسيحي إيمانويل آرنوت ورئيس تحرير مجلة فوج العربية بعد ظهورها معه في أكثر من مرة في دبي.
  • قالت الاشاعة أنهما تزوجا زواج مدني خاصة أنه نشر صورة لها على موقع التواصل الاجتماعي الإنستجرام وكتب عليها زوجتي الرائعة.
  • نفت سلمى أبو ضيف تلك الإشاعة وقالت أنهما أصدقاء فقط ونتلاقى في كل مرة أذهب فيها إلى دبي واعترف انه ساعدني كثيرا في بداية مشواري.
انتقادات معلومات فوج العربية مجلة فوج كلية الإعلام سلمى أبو ضيف

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