في عيد ميلادها.. «سلمى أبو ضيف» نجمة الموضة والتمثيل

يصادف اليوم عيد ميلاد الممثلة الشابة سلمى أبو ضيف، التي تمتلك العديد من المواهب المختلفة من التمثيل والرقص وتقديم البرامج.

نقدم في السطور التالية أبرز المعلومات عن سلمى أبو ضيف: