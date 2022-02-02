مصرع شخص اختل توازنه وسقط من أعلى عقار في حلوان

لقى شخص مصرعه عقب سقوطه من أعلى عقار بمنطقة حلوان نتيجة لاختلال توازنه وتم نقله إلى المستشفى.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من الاهالى بسقوط شخص 42 سنة من أعلى عقار بدائرة قسم شرطة حلوان، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى المكان، لكشف ملابسات الواقعة.

وتبين من خلال الفحص، تبين سقوطه من أعلى العقار الذي يسكن فيه نتيجة لاختلال توازنه وتم نقل الجثة للمستشفى، ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، لأقوال شهود العيان وقاطني لعقار لكشف الملابسات الكاملة للواقعة.