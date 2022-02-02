حبس متهمة جديدة في واقعة الطالبة «هايدي» ضحية الابتزاز الإلكتروني بالشرقية

بعد تحقيقات استمرت 24 ساعة، قررت النيابة، اليوم، حبس المتهمة الخامسة فى واقعة الطالبة "هايدى" الضحية الجديدة للابتزاز الإلكتروني بمحافظة الشرقية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وعرضت الأجهزة الأمنية المتهمة "منى" 27 عامًا نجلة المتهمة الأولى "غندورة" 50 عامًا في الساعات الأولى من صباح أمس الثلاثاء، على النيابة العامة التي أجرت معها تحقيقات موسعة استمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، على خليفة اتهامها من قبل أسرة المجني عليها، بالاتفاق والتحريض مع والدتها وشقيقتها "عزة" 21 عامًا بابتزاز المجني عليها مما دفعها للتخلص من حياتها.

وكشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة إنهاء الطالبة هايدي، إحدى الفتيات بالشرقية، حياتها، عقب ابتزازها بنشر صور لها على "فيس بوك"، وتم ضبط مرتكبي الواقعة، حيث تلقى مركز شرطة أولاد صقر بمديرية أمن الشرقية بلاغا من إحدى المستشفيات باستقبالها (طالبة - مقيمة بدائرة المركز) مُصابة بحالة إعياء (إدعاء تناول مادة سامة) ووفاتها.