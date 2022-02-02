جنايات القاهرة: السجن 5 سنوات لمزورين تذاكر المتحف المصري والأهرامات

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة مندوبين شركة بالسجن 5 سنوات بتهمة تزوير 110 تذاكر رسوم دخول المتحف المصري والأهرامات.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد محمود محمد وعضوية المستشارين أحمد أحمد الشيوخ وأحمد رسمي الجمل، وأمانة سر محمد السعيد وسيد حجاج

تعود أحداث الواقعة بتلقى قسم شرطة قصر النيل بلاغًا من أمن المتحف المصري أفاد فيه باكتشافه عدد من تذاكر دخول المتحف بحوزة مرشد سياحي، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات، أن المرشد اشترى التذاكر من شخص تابع لإحدى الشركات التي تبيع تذاكر دخول المناطق الأثرية لشركات السياحة بسعر مخفض، وأن المرشد لم يكن يعلم أنها مزورة.