الأربعاء 02 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ننشر حركة تنقلات رؤساء المباحث ومفتشي القطاعات بمديرية أمن القاهرة

مديرية أمن القاهرة
مديرية أمن القاهرة

اعتمد اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة، حركة تنقلات بمديرية أمن القاهرة ، شملت عددًا من رؤساء المباحث ومفتشي القطاعات والأقسام

وشملت الحركة نقل المقدم محمد ملش لمباحث الأموال العامة، والمقدم أحمد فرج لفرقة شمال القاهرة، والمقدم أحمد عويس لمباحث مدينة نصر ثان، والمقدم محمد صقر مباحث شبرا، والعقيد عمرو الحسيني مفتشًا لمباحث العاصمة، والمقدم أحمد صفوت مفتشًا لمباحث المساكن.

كما شملت الحركة نقل المقدم محمد حلمي لمباحث الزيتون، والمقدم أحمد عبدالعزيز مفتشًا لمباحث المتنوع والسرقات، والعقيد محمد السيسي مفتشًا لمباحث حلوان، والعميد وائل الشموتي لقطاع  العاصمة الإدارية، والعميد محمد عاكف لقطاع جنوب القاهرة. 

وضمت الحركة العميد شريف فيصل لمباحث الأموال العامة، خلفا للعميد محمد عاكف الذي تولى مباحث قطاع الجنوب، والمقدم أحمد مصلح لمباحث 15 مايو، وذلك لضخ  الدماء الجديدة .

 

الاموال العامة مديرية امن القاهرة مساعد وزير الداخلية أحمد عبدالعزيز مباحث الأموال العامة مباحث العاصمة العاصمة الإدارية

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