الأربعاء 02 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

قوات الاحتلال الإسرائيلي تهاجم الصيادين قبالة بحر غزة

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي

هاجمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بنيران أسلحتها الرشاشة، الصيادين قبالة بحر مدينة غزة والمزارعين وسط القطاع، وقامت بإطلاق عدة قذائف ونيران رشاشة صوب مراكب الصيادين وهي على بعد نحو ثلاثة أميال قبالة بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، ما ألحق أضرارا بمركب صيد على الأقل.

وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أن قوات الاحتلال استهدفت مجموعات من المزارعين شرق مخيمي البريج والمغازي وسط القطاع بالرصاص وبقنابل الغاز المسيل للدموع، وأوقعت حالات اختناق بالغاز في صفوف المزارعين الذين اضطروا إلى مغادرة أراضيهم والعودة إلى بيوتهم.


وأشارت إلى أن قوات الاحتلال تتعمد يومياً استهداف الصيادين في بحر غزة والمزارعين في المناطق الحدودية شمال وشرق القطاع.

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصي

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، وسط حراسة مشددة من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في بيان صحفي وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية، إن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، برفقة حاخامات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية في منطقة باب المغاربة.

وأشارت إلى أن المسجد الأقصى يتعرض لاقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال على مدار الأسبوع باستثناء يومي الجمعة والسبت، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع في الأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيًّا.

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وائل لطفي

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