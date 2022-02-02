«التصديري للملابس الجاهزة»: 14 شركة تشارك في «الماجيك شو» بأمريكا 13 فبراير

أعلن المجلس التصديري للملابس الجاهزة، عن مشاركته في معرض "الماجيك شو" المقام بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 13 إلى 16 فبراير 2022 بجناح مصري يضم 14 شركة من قطاع الملابس.

وأوضحت ماري لويس، رئيس المجلس التصديري للملابس، في بيانٍ لها اليوم الأربعاء، أن معرض "الماجيك شو" يعتبر أكبر وأقدم المعارض المتخصصة في الملابس الجاهزة، ويجمع بين الكثير من العلامات التجارية الكبيرة وبين تجار التجزئة من مختلف دول العالم، وهو ما يعتبر فرصة لترويج الملابس المصرية المصدرة للخارج.

وأشارت إلى أن المجلس يسعى لمواصلة الاشتراك في المعارض الدولية من أجل الترويج للمنتجات المصرية وعرض الإمكانيات الرائدة لقطاع الملابس، بما يؤكد قدرات مصر التصديرية، وكذلك الإسهام في زيادة صادرات القطاع خلال العام الجاري لتواصل صحوتها المحققة خلال 2021 حيث تخطت الصادرات حاجز الـ 2 مليار دولار.

وأضافت لويس، أن الاشتراك بمعرض الماجيك شو في دورته المرتقبة يؤكد الرؤية المستقبلية التي ينتهجها المجلس التصديري للملابس في استهداف الأسواق الخارجية، حيث يعتبر السوق الأمريكي هو الأكبر من حيث استقبال المنتجات المصرية من الملابس.