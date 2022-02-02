الفيلم الإيراني «Without Her» ينافس سوق الفيلم الأوروبي القادم في برلين

حصلت شركة بيكتشر تري إنترناشونال (PTI) ، وهي شركة مبيعات عالمية مقرها برلين، على حقوق فيلم الدراما الإيرانية Without Her للمخرج الإيراني الشهير آريان فازيردافتاري.

وتفصيلا، أفادت صحيفة طهران تايمز الإيرانية، اليوم الأربعاء، أن الشركة العالمية حصلت على حقوق عرض الفيلم في العديد الأسواق السينمائية الدولية.

وأعلنت الصحيفة، أنه من المقرر أن تعرض الشركة الفيلم خلال سوق الفيلم الأوروبي القادم في فندق ماريوت ببرلين.

وتدور أحداث الفيلم في إطار درامي اجتماعي مشرق، حول فتاة تهاجر الى الدنمارك، وتقابل البطلة، وهي فتاة هادئة تبدو تائهة ولا تتذكر شيء، حسبما أفادت الصحيفة الإيرانية .

ومن جهتها، ذكرت شركة Picture Tree Intl، أن قصة الفيلم الإيراني تغوص قصة امرأة تفقد هويتها في تقليد النوع الأدبي لهيتشكوك وبولانسكي ودي بالما، بينما تربطها بتقاليد الواقعية الاجتماعية في السينما الإيرانية.

وأضاف في بيان رسمي، "قد يبدو شخص ما يفقد هويته في الواقع أمرًا سرياليًا للوهلة الأولى، ولكن أعتقد أنه يأتي من خلفية حيث يتم عادةً إلقاء اللوم عليك بسبب هويتك، فهي حية وواقعية بقدر الإمكان ، خاصة إذا كان المجتمع مصممًا على تحديد هويتك.

وبدوره، قال المخرج الإيراني عن الفيلم، أن البط الرئيسية رويا تتعلم درسًا مأساويًا بسيطًا: إما أن تغير نفسك وتتكيف أو سيتم إقصائك واستبدالك بمن يفعل ذلك".

وحسب الصحيفة الايرانية، انه تم عرض أحدث فيلم قصير لفازيردافتاري بعنوان "Like a Good Kid" لأول مرة في مسابقة Cinéfondation في مهرجان كان السينمائي السبعين في عام 2018.

وكان أحد المشاركين في Berlinale Script Station في عام 2021.

الفيلم من بطولة تاناز طبطبائي وصابر آبار وشادي كرمرودي ، ينافس الفيلم في الدورة الأربعين لمهرجان فجر السينمائي الجاري حاليا في طهران، حسب الصحيفة.