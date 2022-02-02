الأربعاء 02 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

دفن جثة موظف توفى في تصادم سيارتين وعربة كارو بسوهاج

جثة
جثة

قررت النيابة العامة في سوهاج، اليوم الأربعاء، التصريح بدفن جثة موظف توفى في حادث تصادم على الطريق في مركز أخميم، وتسليم الجثة لذويه، والاستعلام عن الحالة الصحية لثلاثة مصابين آخرين.

كان شهد طريق الطواحين، طريق فرعى بدائرة مركز شرطة أخميم بمحافظة سوهاج، وقوع حادث تصادم على الطريق نتج عنه وفاة موظف وإصابة 3 آخرين بإصابات متفرقة، فتم نقل الجثة والمصابين لمستشفى سوهاج الجامعى.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مساعد الفرقة للشرق يفيد بوقوع مصادمة على الطريق بدائرة مركز شرطة أخميم ووجود متوفى ومصابين، فتم رفع آثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

الاستعلام الحالة الصحية الجثه مركز أخميم حادث تصادم جثة التصريح بدفن سوهاج النيابة العامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

حق الشباب فى الزواج أحد حقوق الإنسان

الأكثر قراءة

هل أجاز شيخ الأزهر للرجل «ضرب زوجته»؟ تصريحات الإمام الأكبر كاملة

سفيرنا بالكاميرون يفجر مفاجأة عن استشفاء لاعبى المنتخب بـ«جرادل»

بدء تطبيق الامتيازات المالية لأساتذة الجامعات اعتبارًا من الغد

تطور جديد بواقعة «طفل النافذة» في عين شمس

محمد الباز يكشف السبب الخفي وراء اتهامات السوشيال لوزيرة الصحة بالفساد

مفاجأة.. معامل الكاميرون ترفض إجراء مسحات كورونا للاعبى منتخب مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. القس صفوت البياضى

إنجازات رئيس مصر في سبع سنوات

إبراهيم داود

الكاتب العالمى

د. ريهام عبدالرحمن

المهارات الناعمة فى مواجهة الصعاب والضغوط

حسين دعسة

رسالة الملك عبدالله الثانى فى العيد الـ60.. الحب لمملكة المحبة والجمال

وجيه أمين عبدالعزيز

الزوجة المصرية.. محمية بالقلوب قبل القوانين

لواء.حمدى البطران

أطول جلسة برلمانية في مصر

القس ثروت ثابت

مخاطر الكبرياء

لواء. محسن الفحام

الازهر وتجريم التنجيم

صور

رواد معرض الكتاب يستمتعون بالموسيقى و«الطفطف»

زحام فى سادس أيام معرض الكتاب

«استراتيجية الدولة لمكافحة الفساد» في ندوة للرقابة الإدارية

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلي تهاجم الصيادين قبالة بحر غزة

فلسطين: الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الـ33

الأحد.. إسرائيل تلغي شرط تصريح المرور الصحي لكورونا لارتياد عدة أماكن