دفن جثة موظف توفى في تصادم سيارتين وعربة كارو بسوهاج

قررت النيابة العامة في سوهاج، اليوم الأربعاء، التصريح بدفن جثة موظف توفى في حادث تصادم على الطريق في مركز أخميم، وتسليم الجثة لذويه، والاستعلام عن الحالة الصحية لثلاثة مصابين آخرين.

كان شهد طريق الطواحين، طريق فرعى بدائرة مركز شرطة أخميم بمحافظة سوهاج، وقوع حادث تصادم على الطريق نتج عنه وفاة موظف وإصابة 3 آخرين بإصابات متفرقة، فتم نقل الجثة والمصابين لمستشفى سوهاج الجامعى.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مساعد الفرقة للشرق يفيد بوقوع مصادمة على الطريق بدائرة مركز شرطة أخميم ووجود متوفى ومصابين، فتم رفع آثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.