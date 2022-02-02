الأربعاء 02 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

صحيفة نيجيرية: صلاح قائد الفراعنة لترويض أسود الكاميرون

محمد صلاح
محمد صلاح

قالت صحيفة" جارديان نيجيريا" أن مهاجم ليفربول “ محمد صلاح” سوف يقود الفراعنة للقاء الكاميرون غدا في نصف نهائي مباريات كأس الامم الافريقية 2022.

ونقلت الصحيفة القول عن محمد صلاح: إن هناك الكثير على المحك في مباراة نصف النهائي ضد أسود الكاميرون وفي المقام الأول ، من واجبنا أن نثبت للعالم بأسره أن الفراعنة لا يزال لديهم ما يلزم لتتويج أبطال إفريقيا، خيبنا آمال جماهيرنا في عام 2019 عندما استضفنا البطولة. قال صلاح "علينا أن نصلح هذه المرة".

وقالت الصحيفة: لقد تغيرت الأمور الآن لاسيما والمنتخب المصري يضم  الآن محمد صلاح، أحد أكثر لاعبي كرة القدم مهارة في العالم اليوم.

وتأهل منتخب مصر للمربع الذهبي، بعد تحقيق الفوز على المنتخب المغربي الشقيق فى الدور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية بنتيجة 2-1، بينما تأهل منتخب الكاميرون لهذا الدور بعد الفوز في مواجهة جامبيا بنتيجة 2-0.

من جهة أخرى يلتقي منتخب بوركينا فاسو مع منتخب السنغال فى الدور نصف النهائي اليوم الأربعاء 2 فبراير، والفائز من هذه المباراة سيواجه الفائز من مباراة مصر والكاميرون فى نهائي كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامته يوم الأحد الموافق 6 فبراير 2022.

صحيفة جارديان نيجيريا مهاجم ليفربول محمد صلاح أهداف محمد صلاح اخبار محمد صلاح الكاميرون

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