إخلاء سبيل متهم في اختلاس مستلزمات طبية بالمنصورة

قررت محكمة جنايات المنصورة، اليوم الأربعاء، تحديد جلسة 30 مايو المقبل للنطق بالحكم على المتهمين باختلاس مستلزمات طبية خاصة بمرضى الغسيل الكلوى بمستشفى المنزلة المركزي، لحين ورود تقرير مكتب خبراء وزارة العدل.

كما قررت المحكمة إخلاء سبيل المتهم الرابع"إبراهيم .ز.إ" موظف بالمخزن الرئيسي بمديرية الشئون الصحية بالدقهلية على ذمة القضية، وذلك بعد سداده قيمة المخالفات المستحق عنه وقيمتها 252 ألف جنية، وبذلك يصل إجمالي قيمة المبالغ المسددة من المتهمين مليون و700الف جنية بعد سداد 2 من المتهمين في الجلسة السابقة للمستحقات المالية.

كانت المحكمة قد طلبت من لجنة الفحص أن تحدد اختصاص كل متهم من المتهمين وهم"محمد ش. ش."، المدير المالي والإداري بمستشفى ‏المنزلة المركزي السابق وتوفى أثناء محاكمتة، و"محسن س. إ."، أمين مخزن المستهلك والمستلزمات الطبية ‏بمستشفى المنزلة المركزي، و"نبوية م. م."، ممرضة مسئوله العلاج بقسم الكلى بمستشفى ‏المنزلة ، و"إبراهيم ز. إ."، موظف بالمخزن الرئيسي بمديرية الصحة، ‏و"محمد ا. أ."، سائق بمستشفى المنزلة المركزي، و"نسيم ع. ع."، مسئول مالي وإداري بمستشفى المنزلة المركزي في الفترة ‏من ‏‏1/1/2021 حتى 31/5/2012.

وبيان الأعمال التي أسندت إليه بتلك الفترة وبيان ما إذا كان قد ‏اختلس أو استولي علي كمية من المستلزمات الطبية الخاصة بقسم الكلي الصناعي بمستشفى ‏المنزلة المركزي أو سهل لغيره ذلك من عدمه، وفي الحالة الأولي بيان كيفية حدوث ذلك وقيمته ‏وبيان ما إذا كان ذلك الاختلاس أو الاستيلاء قد ارتبط بجريمتي التزوير في محررات رسمية ‏واستعمالها من عدمه، وبيان ما إذا كان قد وقع تزوير بأي من أذون صرف تلك المستلزمات ‏الطبية ودفاتر المخازن من عدمه وفي الحالة الأولي بيان القائم بذلك التزوير والاستعمال ‏والأضرار التي لحقت بأموال ومصالح جهة عمله وقيمتها إن وجدت بحث اعتراض الجهة ‏المبينة بمحضر 28 /11 / 2021 من التقرير السابق تقديمه بالدعوى من لجنة الفحص المشكلة ‏بمعرفة النيابة العامة.‏

وترجع الواقعة إلى توجيه اتهامات للمتهمين بصفتهم موظفين عموميين بمديرية الصحة بالدقهلية ‏ومن الأمناء على الودائع ‏اختلسوا ‏كميات كبيرة من المستلزمات الطبية الخاصة بمرضى الغسيل ‏الكلوي بقسم الكلى ‏الصناعي ‏بمستشفى المنزلة المركزي.‏