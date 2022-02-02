الأربعاء 02 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

رئيس مجلس الدولة يتفقد تقديم أوراق الالتحاق بوظيفة معاون نيابة

جريدة الدستور

تفقد المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، القاعات التي يتم تقديم أوراق خريجي دفعة ٢٠٢١ للالتحاق بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة للذكور والإناث لأول مرة فى تاريخ المجلس، من كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة. 

ونكشف لكم الأوراق المطلوبة، لقبول طلبات التعيين في وظيفة معاون نيابة من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2021 من الجنسين بتقدير عام جيد على الأقل وألا يزيد سن المتقدم على 30 عاما.

وهي:

١ - شهادة التخرج المؤقتة مبينا بها مجموع الدرجات. 

٢ - شهادة بتقديرات سنوات الدراسة. 

٣- قيد ميلاد مميكن. 

٤- صحيفة الحالة الجنائية للمتقدم. 

٥- صحيفة الحالة الجنائية لوالد المتقدم - وفي حالة سفره (يقدم شهادة تحركات من الجوازات) وتعهد، وإرفاق صحيفة الحالة الجنائية عقب وصوله للبلاد وفى حالة وفاته (يقدم صورة من شهادة الوفاة). 

6- إقرار من المتقدم بموقفة من التجنيد - أو صورة شهادة الإعفاء منه. 

٧- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي للمتقدم. 

٨- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي لوالد المتقدم. 

٩- صورة سند الملكية أو بطاقة الحيازة الزراعية - إذا كان للمتقدم أو لأسرته أرض زراعية. 

١٠ - عدد " ٤ " صور 6X4 حديثة بالملابس الرسمية (بالبدلة) خلفية بيضاء مدون عليها اسم المتقدم.

١١- شهادة معتمدة من جهة عمل الوالد موضحا بها وظيفته الحالية والراتب الشهري، والمؤهل الدراسي المعين به والمؤهل الحالي- ان وجد. 

١٢ - قيد عائلي لوالد المرشح ولجد الأب ولجد الأم + 4 صور من كل قيد. 

١٣- الملف.. ويطلب من الموظف المختص قبل الموعد المحدد لتقديم الأوراق وذلك نظير سداد مبلغ 

14- ١٠٠٠ جنيه (فقط ألف جنيه لا غير) بخزينة مكتب التعيينات.

والملف يحتوي على الأوراق التالية:

1- طلب تعيين باسم السيد المستشار النائب العام تحرر بياناته.

2- مواعيد تقديم الملف. 

3- الرقم السري الخاص بالمتقدم.

صحيفة الحالة الجنائية مجلس الدولة النائب العام رئيس مجلس الدولة وظيفة مندوب مساعد المستشار محمد حسام الدين خريجي كليات الحقوق والشريعة

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